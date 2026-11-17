Аутор:АТВ редакција
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Виолиниста Стефан Миленковић и пијанисткиња Наталија Младеновић одржаће вечерас у Бањалуци хуманитарни концерт "Музика која мијења животе".
"Музика има посебну моћ да нас зближи, пробуди наду и подсјети колико једни другима можемо значити. Окупићемо се на донаторској вечери, односно хуманитарном концерту, не само због музике, већ и због оних којима су наша пажња и помоћ најпотребније", речено је Срни у Ротари клубу Бањалука, који је организатор концерта.
Из Клуба су позвали људе добре воље да подрже овај хуманитарни концерт и помогну да "једно вече испуњено музиком некоме донесе наду и љепше сутра".
Хуманитарни концерт заказан је у 19.00 часова у Културном центру Бански двор.
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