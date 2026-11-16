Због пожара бањалучки вртић остао без струје и гријања

Аутор:АТВ редакција
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Након што је јутрос дошло до мањег пожара на електроинсталацијама у вртићу "Бубамара" у Бањалуци, управа је обавијестила родитеље да дјецу преузму најдаље до 15 часова јер су остали без гријања и струје.
Директор Центра за васпитање и образовање Петар Јокановић рекао је за "Глас Српске" да је пожар настао на једној од пумпи за гријање.
"Очекујемо да ће током дана бити отклоњен квар и да ће бити ријешена и струја и гријање, тако да ћемо од сутра наставити са радом. Пожар је кренуо од тих електроинсталација и на самом почетку је заустављен брзом интервенцијом, ватродојава и васпитачи су одреаговали, тако да није било неког ширења. Били су јутрос ватрогасци, утврдили су одакле је кренуло, али сва срећа па се па се није развијало даље", поручио је он.
Објекат овог вртића је старији, потврдио је Јокановић, а срећом није било повријеђених јер је пожар благовремено угашен.
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