Нездрав ваздух у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Квалитет ваздуха у Бањалуци у понедјељак, 16. новембра је нездрав са индексом 161, подаци су Еко акције са мјерне станице у Лазареву.
Због овога је издато упозорење на могућу појаву појачаних симптома и интензитета болести код особа с болестима срца и дисајних органа попут астме. Сви остали би могли почети осјећати негативан утицај загађења на здравље.
Лош квалитет ваздуха у Бањалуци регистрован је посљедњих 10 дана. Најбољи је био 13. новембра када је са индексом од 79 означен као умјерено загађен.
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