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Oви дијелови Бањалуке данас остају без струје

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АТВ редакција
16.11.2026 07:26

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сијалица свјетло мрак струја лампа батерија
Фото: Pexels/ SERHAT TUĞ

Због радова на електромрежи без струје ће данас од девет до 14 часова бити дијелови улица Ненада Костића и Јовице Савиновића, као и дио насеља Драгочај, саопштили су из "Електрокрајине".

Дијелови насеља Туњице, Рамићи и Драгочај, као и дио улице Шарговачка неће имати струје у периодима од 8.30 до 9.30 часова и од 14 до 15 часова.

Електричне енергије неће бити ни у дијелу улице Бранка Ћопића бр. 27, 29 и 31 од десет до 12 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Струја

електрична енергија

Електрокрајина

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