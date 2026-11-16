Oви дијелови Бањалуке данас остају без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због радова на електромрежи без струје ће данас од девет до 14 часова бити дијелови улица Ненада Костића и Јовице Савиновића, као и дио насеља Драгочај, саопштили су из "Електрокрајине".
Дијелови насеља Туњице, Рамићи и Драгочај, као и дио улице Шарговачка неће имати струје у периодима од 8.30 до 9.30 часова и од 14 до 15 часова.
Електричне енергије неће бити ни у дијелу улице Бранка Ћопића бр. 27, 29 и 31 од десет до 12 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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