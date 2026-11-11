Бањалука: Обиљежен Дан примирја у Првом свјетском рату

Аутор:Теодора Беговић
Коментари:1
Двадесет и четири хиљаде добровољаца из тадашње Бањалучке крајине борило се са српском војском на Солунском фронту, а мање од 800 вратило се на подручје Републике Српске. Срби са ове стране Дрине борили су се са својом браћом јер су били свјесни да и њихова судбина зависи од побједе Србије.
„Можемо казати да су добровољци одиграли веома значајну улогу у војсци Србије, не само у пробоју Солунског фронта, него су се они добровољно много прије тога када су се јавили као аустроугарски заробљеници у кругу Русије да дођу ратовати за Србију, односно за све наше просторе гдје су живјели Срби“, рекао је предсједник бањалучког Удружења потомака српских жртава 1912. – 1918. година, Миле Илић.
Непријатељи су покушали да подијеле и истријебе српски народ што им није пошло за руком. Морамо учити своју дјецу о скупој побједи српске војске због које данас и имамо Републику Српску, поручио је Стевандић.
„На овом мјесту гдје пише „Јавите Србији да је волим.“ подсјећамо се да је побједа у Првом свјетском рату извојевана на крилима првих српских добијених битака на Кајмакчалану, а послије тога и уласком у Србију и разбијањем бугарских и аустроугарских трупа и да је први велики мир потписан 11.11.1918. у 11 часова на крилима велике српске побједе“, рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске, Ненад Стевандић.
Срби су снажан народ који је доживио велико страдање и голготу. Због тога су славни српски војници васкрсли након што су направили преокрет у рату, поручује министар Остојић.
„Тад је њемачки цар рекао бугарским војницима да је срамота да је шака српских војника успјела да направи прекретницу и ријеши исход Првог свјетског рата. То је за нас велики успјех, јунаштво и велика побједа српске војске која је успјела да за 40 дана од Македоније дође до Београда и ослободи Београд, а касније и све друге градове гдје су били Срби“, рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Радан Остојић.
Срби су тада храбро кренули да бране српску земљу и своју породицу не размишљајући хоће ли се живи вратити кући. То је доказ да су слобода, вјера и патриотизам основне вриједности српског народа, поручила је Басара.
„Бањалука се данас сјећа свих оних који су бранећи слободу, идући за слободом, оставили свој живот удаљени хиљаде километара од својих огњишта. Бањалука се данас сјећа и жртава велеиздајничког процеса. Сјећа се свега онога што је допринијело томе да ми данас имамо Републику Српску и да живимо овдје своји на своме“, рекла је изасланик градоначелника Бањалуке, Адријана Басара.
Срби су у Првом свјетском рату изгубили трећину становништва, што на укупан број становника представља највећи губитак у том рату.
На данашњи дан прије 108 година окончан је Први свјетски рат потписивањем капитулације Њемачке. На Аранђеловдан, исте године, барјак слободе ушао је и у Бањалуку.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
2 ч1
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
7 ч1
Бања Лука
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму