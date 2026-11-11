Необичан инцидент: Ауто се сам провозао у Бањалуци, реаговала и полиција

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Необична ситуација догодила се јутрос у Бањалуци када се аутомобил сам провозао улицом, а због овог случаја реаговала је и патрола полиције.
Наиме, у Улици Првог крајишког корпуса један аутомобил се отиснуо са паркинга на саобраћајницу.
Због овог несвакидашњег догађаја саобраћај је био кратко успорен, али није било већих проблема.
Срећом, како су посматрачи испричали за АТВ, нико није повријеђен у овој необичној ситуацији, а на мјесто догађаја изашла је и полиција.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
17 ч0
Бања Лука
19 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму