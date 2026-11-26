Аутор:Милица Марјановић
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Рјешење постоји - правилна уградња опреме у котловнице, која омогућава потпуно сагоријевање, мање загађење и ефикасније гријање.
„Сагоријевање горива подразумијева да имамо довољне количине кисеоника у ложишту и самим тим потпуним сагоријевањем ми добијамо продукте сагоријевања топлотну енергију, угљен диоксид, водену пару и нешто пепела који није штетан по људско здравље, 90% наших колтова је монтирано да морају радити у непотпуном сагоријевању а са овим радом је ријешена кондензација котлова и непотпуно сагоријевање“, рекао је савјетник министра у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Миладин Танасић.
Танасић истиче да дрво, као домаћи и обновљиви енергент, не треба да се избјегава. Проблем није нужно у ономе што се ложи, већ у начину на који се то ради. Уз одговарајућу опрему, која се уграђује директно у котловнице, могуће је обезбиједити потпуно сагоријевање и спријечити да због неправилног ложења у ваздух одлазе штетне материје.
„Топлотне пумпе на постојеће системе није добро рјешење јер ће људи имати велике трошкове одржавања и велике трошкове струје а струју производимо потрошњом угља значи нисмо нешто направиле, дрво је обновљив енергент и са правом монтажом котлова је идеалан енергент за постојеће котловнице, са овим смо направили да имамо 2 3 ложења у току дана и можемо избацити угаљ из употребе јер га људи користе из разлога што имају ријеђе ложење у току дана“, говори Танасић.
Једна од најчешћих грешака дешава се већ након потпаљивања ватре. Пригушивањем довода кисеоника продужава се вријеме сагоријевања горива, али се истовремено стварају штетне материје које кроз димњак одлазе у ваздух. Танасић зато препоручује потпуно сагоријевање, без пригушивања ложишта, како би се смањило стварање чађи и других загађујућих материја.
„Сви неизоловани димњаци су проблем склони су запањењем јер имају огромне количине катрана и запаљењем димњака са једним загадимо више него сто кућа које имају добро сагоријевање“, говори Танасић.
Дакле, рјешења постоје, барем за оно што је у рукама грађана. Правилно ложење, одговарајући енергент и адекватна опрема могу значајно смањити загађење. А док надлежни годинама упозоравају на лош квалитет ваздуха, конкретне мјере и системска рјешења и даље се чекају. До тада, грађанима остаје да мијењају навике, јер од самих упозорења надлежних димњаци неће престати да диме.
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