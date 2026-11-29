Аутор:АТВ редакција
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Скупштина града Бањалука сутра ће наставити засједање након што је сједница прекинута у петак јер, према ријечима предсједника парламента Љубе Нинковића, градоначелник Драшко Станивуковић није био спреман да да уводну ријеч на свој годишњи извјештај о раду.
Наставак је заказан за 9.00 часова, а услиједиће разматрање извјештаја о раду градоначелника и Градске управе за 2025. годину, извјештај о реализацији програма рада зимске службе за 2025/2026. и Програм рада зимске службе за 2026/2027. годину.
На дневном реду је и нацрт градског буџета за 2027. годину у износу од 321 милион КМ, конкурс за оснивање права грађења на градском земљишту без накнаде ради рјешавања стамбеног питања породица са четворо и више дјеце, младих брачних парова до 35 година и самохраних родитеља.
Одборници ће разматрати и више приједлога одлука о закупу пословних просторија под посебним условима.
У првом дијелу сједнице 19. новембра расправљано је о комуналном реду, приједлогу измјена одлуке о комуналним таксама, више регулационих планова, приједлогу о утврђивању назива Улице храбрих срца.
Подсјећања ради, предсједник бањалучке Скупштине најавио је и три тематске сједнице почетком децембра мјесеца, а које ће се бавити питањима гријања, Водовода, и градског превоза.
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