Аутор:АТВ редакција
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Нацрт ребаланса буџета за 2026. годину од 352,91 милион КМ изазвао је жустру полемику међу одборницима, који су током расправе говорили о "Дино парку", потрошњи градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића, али и о фризираним подацима.
Предсједник Скупштине града Љубо Нинковић је током расправе питао предлагача овог документа како се сад планира 150.000 КМ за "Дино парк", а он је већ отворен 3. октобра.
Нинковић је поручио како је ово чист примјер ненамјенског трошења средстава.
"Не можете расписати тендер без обезбијеђених средстава. Па, откуд сад новац за `Дино парк`, а радови изведени? Нових 354.000 КМ за позорницу код Правног факултета, шта је сад? Повећање за одржавање путева, хоћете их изводити у децембру? Али невјероватно је да смањујете грант Дому здравља за 1,54 милиона КМ", рекао је Нинковић.
Он је рекао да је ребалансом предвиђено повећање гранта за олимпијски базен, Дом омладине, истичући да се из године у годину увијек констатује исто.
"За вас је ребаланс само једна велика реалокација средстава и да их прилагодите својим потребама", рекао је Нинковић.
Одборник Дијана Јешић је рекла да је планирано 1,7 милиона КМ за зграде и објекте у одјељењу за борачка питања, а 40.000 КМ за централно-спомен обиљежје.
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"За водовод `Туњице` усвојили кредит, у ребалансу планирано 1,1 милиона КМ. За шта? Додатних 200.000 КМ за игралиште ОШ `Борисав Станковић`. Градоначелник себи повећао средства. Потрошио 195.000 КМ до 30. јуна, а ребалансом предвиђено 175.000 КМ. Шта је са 25.000 КМ? У који документ да вјерујем?" питала је Јешићева и додала да је прво требало расправљати о консолидованом извјештају, па онда о ребалансу.
Јешићева је током расправе о Приједлогу закључка о прихватању Нацрта ребаланса буџета за 2026. годину рекла да се ребаланс користи да се покрију ствари које су потрошене мимо буџета, за дуговања према добављачима.
"Готово на све и једној ставци имате разлику", поручила је Јешићева.
Одборник Драган Лукач поновио је да су пред одборницима фризирани извјештаји који се не слажу.
"Како можете да имате суфицит и дефицит одједном? Ово је ребаланс који покушавате да потурите и сигурно неће моћи да прође", поручио је Лукач.
Одборници тренутно расправљају о Консолидованом извјештају о извршењу Буџета града Бањалука за 2025. годину, преноси Срна.
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