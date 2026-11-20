Аутор:АТВ редакција
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Јучерашње најаве о јаком вјетру и обилним падавинама, обистиниле су се и то у вечерњим сатима када су погодиле Бањалуку.
Ватрогасно-спасилачка бригада Града Бањалука је током претходне ноћи имала чак седам интервенција.
Бањалучки ватрогасци су због олујног вјетра уклањали дрвеће и гране са коловоза, од тога 6 техничких интервенција и једна помоћ суграђанки.
У станици Хитне помоћи у Бањалуци је током претходна 24 часа, 71 одрастао пацијент прегледан и 18 дјеце те је обављена и 21 кућна посјета.
Данас нас очекује промјенљиво вријеме гдје ће се смјењивати сунчани интервали, киша и вјетар.
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