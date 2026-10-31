Пада први снијег у Републици Српској

Аутор:АТВ редакција
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На Јахорини и Равној Романији вечерас је почео падати први снијег.
Након што је током читавог дана падала ситна киша, падом температуре око 17.30 почео је падати ситни снијег.
Републички хидрометеоролошки завод саопштио је да ће у Републици Српској и Федерацији БиХ сутра бити облачно и хладније уз јачу кишу, повремено и вјетровито, а у брдско-планинским предјелима падаће сусњежица и снијег уз формирање сњежног покривача.
Највише снијега ће пасти на планинама на истоку.
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