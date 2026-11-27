Аутор:АТВ редакција
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Цијене горива на бензинским пумпама у ФБиХ настављају биљежити пад, што представља олакшање за возаче након вишемјесечног раста цијена нафтних деривата.
Према подацима из евиденције Федералног министарства трговине за 26. новембар, просјечна цијена дизела пала је на 3,64 КМ по литри, што је за 18 фенинга мање у односу на 6. новембар, када је достигла највиши ниво од августа ове године.
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Просјечна цијена бензина Супер 95 износила је 3 КМ по литри.
Међутим, према најновијим подацима портала "Цијене горива" за петак, 27. новембар 2026. године, забиљежен је додатни пад цијена.
Просјечна цијена дизела на пумпама које прати овај портал износи 3,62 КМ, док бензин Супер 95 у просјеку кошта 2,98 КМ по литру.
Актуелне просјечне цијене горива:
Најјефтинији дизел евидентиран је у Вогошћи, гдје литар кошта 3,37 КМ, док на појединим бензинским пумпама цијена и даље достиже 4 КМ. Дизел, Бензин, ЛПГ
Према доступним подацима за 27. новембар 2026. године, најповољније цијене дизела и бензина 95 на подручју појединих градова и општина износе:
Дизел, Бензин, ЛПГ +1 Приказане су најниже евидентиране цијене по литру, а не градски просјеци.
Упркос појефтињењу, разлике у цијенама међу бензинским пумпама и даље су значајне.
Разлика између најјефтинијег и најскупљег дизела износи 63 фенинга по литру, што значи да возачи приликом пуњења резервоара од 50 литара могу уштедјети чак 31,50 КМ.
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Код бензина Супер 95 разлике су још израженије.
Најнижа евидентирана цијена износи 2,59 КМ, док највиша достиже 3,65 КМ по литру.
Грађани актуелне цијене нафтних деривата могу пратити путем бесплатне мобилне апликације Федералног министарства трговине "ФМТ ФБиХ Оил Инфо".
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