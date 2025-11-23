Logo

Побједа Синише Карана у Требињу

Извор:

АТВ

23.11.2025

20:28

Коментари:

4
Побједа Синише Карана у Требињу
Фото: Уступљена фотографија

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран побиједио је на пријевременим изборима у Требињу, саопштио је Лука Петровић, потпредсједник СНСД-а и предсједник Градског одбора СНСД-а Требиње.

"Требиње је подржало Синишу Карана. Резултат је на плус 800 гласова и то је оно што желимо да кажемо грађанима Републике Српске", рекао је Петровић те додао:

"На ову излазност која је значајно смањења, ми смо задовољни. Требиње заслужује да наставља политичку стабилност, то нам омогућује побједа Синише Карана".

Конференција СДС-а

Република Српска

Нешковић: Предност Блануше у 11 локалних заједница преко 17.000 гласова

Подијели:

Тагови:

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

Коментари (4)
Large banner

Више из рубрике

Затворена бирачка мјеста: Каква је излазност била у Херцеговини?

Градови и општине

Затворена бирачка мјеста: Каква је излазност била у Херцеговини?

3 ч

0
Нема пријављених инцидената током изборног дана у Требињу

Градови и општине

Нема пријављених инцидената током изборног дана у Требињу

6 ч

0
Медвједица Љубица

Градови и општине

Снимак разигране медвједице Љубице из Добоја одушевио све

8 ч

0
Гужве на више граничних прелаза

Градови и општине

Гужве на више граничних прелаза

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

31

Цвијановић: Велика побједа Српске, Карана и наше политичке породице предвођене Додиком

23

18

Централне вијести, 23.11.2025.

23

07

ЦИК објавио прве резултате: Каран предсједник

22

55

Каран побиједио на изборима: Славље на улицама Бањалуке

22

40

Блануша: Однио бих побједу да није био политичких манипулација

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner