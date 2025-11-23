Побједа Синише Карана у Требињу

Извор:
АТВ
23.11.2025
20:28
Коментари:4
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран побиједио је на пријевременим изборима у Требињу, саопштио је Лука Петровић, потпредсједник СНСД-а и предсједник Градског одбора СНСД-а Требиње.
"Требиње је подржало Синишу Карана. Резултат је на плус 800 гласова и то је оно што желимо да кажемо грађанима Републике Српске", рекао је Петровић те додао:
"На ову излазност која је значајно смањења, ми смо задовољни. Требиње заслужује да наставља политичку стабилност, то нам омогућује побједа Синише Карана".
Република Српска
Нешковић: Предност Блануше у 11 локалних заједница преко 17.000 гласова
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
8 ч0
Градови и општине
8 ч0
Најновије
Најчитаније
23
31
23
18
23
07
22
55
22
40
Тренутно на програму