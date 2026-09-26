Logo

Погледајте шта се дешава у Приједору: Ова технологија мијења туризам

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.09.2026 11:10

Коментари:

0
Свјетски дан туризам у Приједору.
Фото: Screenshot/Facebok

Туристичка организација Републике Српске присуствовала је у Приједору централном обиљежавању Свјетског дана туризма, који је ове године протекао у знаку примјене савремених технологија и вјештачке интелигенције.

Под окриљем Туристичке организације Републике Српске, скуп је посвећен глобалној теми за 2026. годину: "Дигитална агенда и умјетна интелигенција за редизајнирање туризма".

Делегација ТОРС-а је учествовала у програму који је указао на неизбјежну трансформацију читавог сектора кроз нове дигиталне алате.

Вјештачка интелигенција и дигиталне платформе постају кључни за планирање путовања и креирање понуде на самим дестинацијама.

Примјеном нових технологија ради се на дигиталном оснаживању потенцијала Републике Српске како би се створила модерна и одржива понуда.

Из Туристичке организације Република Српске упутили су захвалност Туристичкој организацији Града Приједора на сјајном гостопримству и свим туристичким радницима честитали њихов дан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Туристичка организација Републике Српске

Приједор

технологија

Туризам

Коментари (0)

Више из рубрике

12 мјесеци и око 5 милиона марака, толико је сада потребно да Требиње коначно добије завршену нову зграду Гимназије. После седам година чекања и након што је почетни инвеститор Родољуб Драшковић ово недовршено здање предао у руке граду, тамо су засукали рукаве. Уговор је потписан, извођач радова је фирма Радис из Сарајева, кажу за АТВ из надлежног одјељења.

Градови и општине

Коначно наставак радова на новој згради Гимназије

2 д

0
За санацију обале Врбаса у Мартинцу Влад Српске обезбиједила 1,95 милиона КМ

Градови и општине

За санацију обале Врбаса у Мартинцу Влада Српске обезбиједила 1,95 милиона КМ

2 д

0
У општини Власеница у току је асфалтирање 2.300 метара локалних путева, за шта су Влада Републике Српске и општина обезбиједиле више од 400.000 КМ.

Градови и општине

За асфалтирање локалних путева више од 400.000 КМ

2 д

1
Избори 2026

Градови и општине

У Сребреници готово да нема резервних чланова бирачких одбора

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима