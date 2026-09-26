Погледајте шта се дешава у Приједору: Ова технологија мијења туризам

Аутор:АТВ редакција
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Туристичка организација Републике Српске присуствовала је у Приједору централном обиљежавању Свјетског дана туризма, који је ове године протекао у знаку примјене савремених технологија и вјештачке интелигенције.
Под окриљем Туристичке организације Републике Српске, скуп је посвећен глобалној теми за 2026. годину: "Дигитална агенда и умјетна интелигенција за редизајнирање туризма".
Делегација ТОРС-а је учествовала у програму који је указао на неизбјежну трансформацију читавог сектора кроз нове дигиталне алате.
Вјештачка интелигенција и дигиталне платформе постају кључни за планирање путовања и креирање понуде на самим дестинацијама.
Примјеном нових технологија ради се на дигиталном оснаживању потенцијала Републике Српске како би се створила модерна и одржива понуда.
Из Туристичке организације Република Српске упутили су захвалност Туристичкој организацији Града Приједора на сјајном гостопримству и свим туристичким радницима честитали њихов дан.
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