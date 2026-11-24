Аутор:Огњен Матавуљ
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Републичко јавно тужилаштво Републике Српске огласило се о акцији ”ЕМИСАР” наводећи да је ухапшено укупно пет особа које се доводе у везу са спречавањем доказивања у случају покушаја тешког убиства Косте Пандуревића.
Као што је АТВ писао у акцији су ухапшени ратни командант такозване Армије БиХ Насер Орић, некадашњи народни посланик Николина Шљивић, Орићевић сарадници отац и син Месуд и Мустафа Мустафић, те адвокат Синиша Дерганц из Источног Сарајева.
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Погледајте снимак хапшења Николине Шљивић
”До сада је слободе лишено пет особа, а акција се спроводи у циљу разбијања организоване криминалне групе с циљем откривања и документовања кривичних дјела - извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења у вези са спречавање доказивања које се односи на покушај тешког убиства на штету К.П. почетком августа ове године у Источном Новом Сарајеву”, саопштило је Тужилаштво Републике Српске.
Додају да под надзором Посебног одјељења за за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала Републичког тужилаштва акцију спроводе Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске и СИПА.
”Врше се претереси на више локација на подручју Републике Српске и Федерације БиХ, укључујући и локације у власништву Ђорђа Ждрале, који је недоступан органима гоњења, а за којим је расписана међународна потјерница”, наводе у тужилаштву.
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Ухапшени Насер Орић и Николина Шљивић
Како сазнаје АТВ Орић је осумњичен да је након пуцњаве на Пандуревића организовао извлачење Ждрале из Сарајева, у чему су му директно помагали Мустафићи.
Сумња се и да је Орић, посредством Николине Шљивић, ступио у контакт са Пандуревићем нудећи велики износ новца како би промијенио свој исказ у истрази. Како сазнајемо план је био да се кривица за напад пребаци на ранијег ухапшеног Далибора Бартулу, како се Ждрале не би теретио за покушај убиства. У све је био укључен и адвокат Синиша Дерганц. Преговори око промјене кривца су тајно праћени и снимани од стране истражних органа, што је и довело до хапшења осумњичених.
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Сумња се да је Бартула возио Ждралу када је пуцао на Пандуревића
Подсјетимо, Бартула се 9. септембра предао Републичком тужилаштву и од тада се налази у притвору. Према информацијама из полиције он се сумњичени да је возио Ждралу у тренутку када је овај пуцао на Пандуревића 2. августа у Источном Новом Сарајеву.
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Пуцњава у Источном Новом Сарајеву: Рањен Коста Пандуревић, трага се за Ђорђем Ждралом
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