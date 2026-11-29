Аутор:АТВ редакција
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11 особа је ухапшено у акцији "Трагач 2026" који су данас спровели припадници Окружног центра Судске полиције Бања Лука.
"Лица су лишена слободе на основу наредби Основног суда Бања Лука јер су одређен временски период избјегавали издржавање затворских казни на које су правоснажно осуђени, те је суд издао наредбе Судској полицији Републике Српске за њихово принудно довођење.
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Акција бањалучке Судске полиције: Ухапшено више особа!
Лишена су слободе лица иницијала Б.Ч., С.Д., Ј.М., Б.Р., Ж.Г., Н.Т., С.Б., М.С., Н.М., Б. В. и С.К., сви из Бање Луке", наводе из Судске полиције.
Након лишења слободе, спроведени су и предати у КПЗ Бања Лука.
"Акцији су претходиле вишемјесечне планске активности, рад на терену и оперативне провјере лица осуђених за прекршаје и кривична дјела, а утврђено је да се неколико осуђених лица не налази на пријављеној адреси и да бораве у иностранству.
Активности полицијских службеника Окружног центра Судске полиције Бања Лука биће настављене", додају из Судске полиције.
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