Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а, Милорад Додик изјавио је саучешће породици и пријатељима преминулог др Михаила Николовог, познатог под надимком др "Буги".
"Напустио нас је др Михаил Николов - доктор Буги, бугарски љекар добровољац који је четири и по године на Борцима, код Коњица, спасавао животе рањеника и цивила Војске Републике Српске. Носилац ордена "Крст милосрђа", био је поносан на једно: да ниједан његов рањеник није преминуо због љекарске грешке. А ми смо поносни што је такав човјек био уз наш народ када је било најтеже", навео је Додик на Иксу.
Република Српска
Преминуо др Михаил Николов Буги, љекар добровољац Војске Републике Српске
Додик поручује да га Република Српска никада неће заборавити.
Напустио нас је др Михаил Николов - доктор Буги, бугарски љекар добровољац који је четири и по године на Борцима, код Коњица, спасавао животе рањеника и цивила Војске Републике Српске.
Носилац ордена "Крст милосрђа", био је поносан на једно: да ниједан његов рањеник није преминуо због љекарске грешке. А ми смо поносни што је такав човјек био уз наш народ када је било најтеже.
Република Српска га никада неће заборавити.
Вјечна слава и хвала доктору Бугију. Породици и пријатељима изражавам искрено саучешће.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 29, 2026
"Вјечна слава и хвала доктору Бугију. Породици и пријатељима изражавам искрено саучешће", навео је Додик.
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