Аутор:АТВ редакција
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Министарство енергетике и рударства Републике Српске реаговало је на текст АТВ о јавном позиву за додјелу подстицаја од два милиона марака.
Из Министарства су навели да су у објави "изостављене или погрешно представљене чињенице", али није баш најјасније шта није истинито у тексту АТВ-а.
Република Српска
Одлазећи Ђокић дијели 2 милиона марака
Министарство се у свом реаговању посебно осврће на "одлазећи министар". Није јасно шта је тачно спорно у томе јер су тренутно сви министри у техничком мандату и сви су одлазећи. То што ће неки бити и у новој Влади не значи да њихов мандат у овој није на истеку.
Ђокићев ресор, чини се да би се бавио уређивачком политиком АТВ-а, па у свом одговору покушава да нашој кући наметне теме које би, по њима, требало да обрађујемо, а не самим информацијама које су изнесене. Споран им је датум када објављујемо текст, а не виде ништа спорно у датуму када објављују јавни позив и самим роком колико је потребно да се достави потребна документација.
Саопштење преносимо у цјелости:
"Начин на који је портал АТВ у тексту под насловом „Одлазећи Ђокић дијели 2 милиона марака“ представио јавни позив Министарства енергетике и рударства за додјелу подстицајних средстава привредним друштвима захтијева да се укаже на чињенице које су у објави изостављене или погрешно представљене.
Прије свега, ријеч је о институционалном програму подршке привредним друштвима, који се проводи у складу са утврђеним процедурама и критеријумима, а не о личној расподјели новца од стране министра, како то сугерише наслов текста. Овај вид подршке постоји од 2006. године, иако је било више година у том периоду када средства за ову намјену нису била планирана нити додјељивана.
Јавни позив није било могуће расписати раније, тј. док Министарство финансија не стави средства на располагање. Претходно су морале бити окончане прописане процедуре, тј. прибављено мишљење Министарства финансија и добијена сагласност Владе Републике Српске на план утрошка средстава, након чега су средства стављена на располагање министарству. Као и претходних година, овај поступак реализује се у завршном дијелу године, када се стекну услови за објављивање јавног позива. Дакле, није ријеч о ванредној или произвољној активности, већ о редовном поступању у складу са прописаним процедурама.
Посебно је индикативно да портал АТВ-a није на исти начин проблематизовао активности других министарстава у области додјеле подстицајних средстава. Тако је Влада Републике Српске 12. новембра 2026. године дала сагласност на план утрошка средстава Министарства привреде и предузетништва у износу од 19.173.382,16 КМ, намијењених подршци инвестицијама у унапређење технолошког нивоа и прелазак привреде на зелену и циркуларну економији.
Поставља се оправдано питање због чега ова чињеница није била предмет истог интересовања и критичког осврта, док се јавни позив Министарства енергетике и рударства, који се односи на знатно мањи износ средстава, представља на начин који сугерише посебне и спорне околности.
Критеријуми за додјелу средстава јасно су дефинисани, а поступак је транспарентан. Јавни позив објављен је на интернет страници Министарства и у дневном листу „Глас Српске“, како је и предвиђено самим јавним позивом. Средства су и ранијих година додјељивана у складу са утврђеним критеријумима, без примједби корисника на услове и поступак додјеле средстава.
Посебно је непрофесионално што се статус „одлазећег“ министра представља као неспорна чињеница, иако за такву тврдњу у тренутку објављивања текста није постојала званична потврда. На основу којих информација и чињеница аутор текста прејудицира кадровски састав будуће Владе Републике Српске и закључује да министар Петар Ђокић неће бити њен члан? Консултације мандатара за састав нове Владе Републике Српске, господина Игора Додика, тек су почеле, а питање персоналног састава будућег сазива Владе у овом тренутку није званично ријешено. Уколико се медиј позива на одређена сазнања или незваничне информације, професионална обавеза је да их тако и представи, а не да претпоставке и нагађања пласира као утврђене чињенице. Логично је да се у Влади Републике Српске врше промјене, али је крајње тенденциозно представљати их на овакав начин.
Сматрамо да је обавеза сваког новинара да се, прије објављивања информација које се односе на рад институција, упозна са чињеницама, провјери историјат одређених програма, консултује релевантне изворе и читаоцима омогући да на основу потпуних и тачних информација сами формирају став. Критичко извјештавање о раду институција јесте легитимно и потребно, али оно не смије бити замјена за провјеру чињеница, нити повод за њихово селективно представљање и стварање унапријед формираног утиска.
Захтијевамо да портал АТВ, у складу са правилима новинарске професије и начелима објективног и одговорног информисања, ово реаговање објави на истом мјесту и са истом видљивошћу као и текст на који се реаговање односи."
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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