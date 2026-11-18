Аутор:АТВ редакција
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Српска демократска странка (СДС) саопштила је да су тврдње о наводном одустајању од кандидатуре и препуштању мјеста у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ другој странци неутемељене, истичући да СДС у актуелном скупштинском сазиву нема довољан број посланика за самосталан избор делегата.
У саопштењу странке наводи се да је циљ њиховог оглашавања прекидање произвољних тумачења одлуке Предсједништва СДС-а и јасно излагање чињеница чланству и јавности.
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Како су појаснили, Главни одбор СДС-а је на недјељној сједници одлучио да приједлог те партије буде основа за разговор са осталим опозиционим странкама, а не унапријед утврђен кандидат којег су други дужни прихватити.
Из СДС-а подсјећају да ова странка у Народној скупштини Републике Српске има девет посланика, те да је за избор делегата било неопходно обезбиједити још пет гласова.
Према извјештају преговарачког тима, ти гласови нису обезбијеђени, због чега избор њиховог делегата у постојећем распореду снага није био математички могућ.
"Зато су тврдње о одустајању од кандидатуре и препуштању мјеста некој другој партији неутемељене јер Српска демократска странка 'не посједује' самосталан мандат у Дому народа БиХ. Ниједно тумачење нити накнадна оптужба не могу надомјестити гласове који недостају", навели су из СДС-а.
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Како се додаје у саопштењу, преговарачки тим СДС-а најприје је покушао постићи договор са Листом за правду и ред, али није дошло до безрезервне подршке, нити ове двије странке заједно имају довољан број посланика за изгласавање делегата.
Из СДС-а истичу да је Листа за правду и ред тражила да их СДС са четири гласа подржи за избор делегата у Вијеће народа РС, што би довело до тога да СДС изгуби свог делегата у том тијелу, док би им за Дом народа БиХ и даље недостајао један глас.
Након тога, вођени су разговори и са Покретом Сигурна Српска (ПСС) о подршци кандидату СДС-а, као и о опцији кандидовања двије листе уз накнадно одлучивање, али ни тај договор није успио.
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Суочено са процјеном да постоји ризик да опозиција остане без иједног делегата у Дому народа ПС БиХ, Предсједништво СДС-а је, на основу закључака Главног одбора и приједлога преговарачког тима, изгласало став да кандидата са сигурношћу може предложити само опозициона партија са највише посланика – што је у овом тренутку ПСС са 11 мандата.
Из СДС-а су оцијенили да би игнорисање тог ризика било неодговорно, нагласивши на крају да се на сједници Предсједништва није расправљало о конкретном имену кандидата из ПСС-а, нити да је избор тог кандидата одлука Српске демократске странке.
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