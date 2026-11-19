Аутор:АТВ редакција
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Српска напредна странка (СНС) и званично је добила обавјештење о приједлогу суспензије те партије из Европске народне партије (ЕПП), изјавила је у четвртак Ана Брнабић.
Навела је да суспензија не значи искључивање из чланства ЕПП.
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"Остајемо члан ЕПП, али је дат одређени временски период да се неке ствари у оквиру странке промијене и да се неке политике појасне", рекла је Брнабић, преноси "Време".
Додала је да ће 7. и 8. децембра она бити у Бриселу и разговарати о томе.
Након тога, најавила је, 13. децембра биће одржана Скупштина СНС гдје ће Брнабић, као међународна секретарка СНС представити мјере које је дала ЕПП.
Шта је ЕПП?
Европска народна партија, највећа политичка групација десног центра у Европском парламенту.
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Окупља хришћанско-демократске, конзервативне и либерално-конзервативне странке из европских земаља.
Чланице су, између осталих, њемачка ЦДУ/ЦСУ, шпанска Народна партија и грчка Нова демократија.
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