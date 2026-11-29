Аутор:АТВ редакција
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Осамнаестогодишњи младић Д. Х. из Ниша ухапшен је јуче јер је ударцима песницом усмртио свог суграђанина (57) у Шумадијској улици, код Отвореног тржног центра, односно популарно названог бувљака у овом граду.
Више јавно тужилаштво у Нишу квалификовало је кривично дјело као убиство. Како незванично сазнаје Курир, младић је старијем мушкарцу задао два ударца, након чега се он срушио, а Хитна помоћ је могла само да констатује смрт.
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– Они су се одраније познавали, комшије су. Расправа је трајала десетак или двадесетак секунди, а онда му је младић задао та два кобна ударца, која педесетседмогодишњи мушкарац није преживио. Расправа је била банална, чули смо да су се свађали око неких кола, а један од та два ударца био је у главу – рекао је извор.
Полиција је убрзо након тога пронашла и ухапсила осумњиченог.
– Наложена је обдукција тијела како би се утврдио тачан узрок смрти. Постоје неке претпоставке да је незгодно пао на главу, ударивши о тротоар, али и да су ударци били усмјерени у неки од виталних органа – каже извор.
Осумњиченом осамнаестогодишњаку Д. Х. одређено је задржавање до 48 часова, а биће саслушан вјероватно до понедјељка ујутру.
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