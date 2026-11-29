Аутор:АТВ редакција
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Шпанци су у недјељу у великом броју изашли на биралишта на изборима који би могли довести крајњу десницу на власт у Шпанији први пут од обнове демократије, чиме би била окончана осмогодишња владавина социјалистичког премијера Педра Санчеза.
Према подацима Министарства унутрашњих послова, излазност је до 14 часова (13 часова по средњем времену по Гриничу) достигла 45,7 одсто, у односу на 40,5 одсто у исто вријеме на претходним парламентарним изборима 2023. године. Санчез, који је настојао да мобилише бираче љевице, рекао је да би излазност од 75 одсто или више ишла у прилог љевици.
Истраживања јавног мњења указују на побједу Народне странке (ПП) десног центра, али сугеришу да ће јој вјероватно бити потребна подршка крајње десничарске странке Вокс (Vox) како би обезбиједила већину у парламенту који броји 350 посланика.
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Вокс се залаже за строжу контролу имиграције и ниже порезе, док се противи климатским политикама и проширењу права ЛГБТК особа.
Ово су први у низу избора у Европи на којима би странке крајње деснице могле додатно да ојачају.
Биралишта се затварају у 20 часова (19 часова по средњем времену по Гриничу), када ће бити објављени резултати анкете спроведене током посљедње седмице предизборне кампање. Први званични резултати очекују се око сат времена касније.
Пења Лорен (77), која је гласала у Барселони, изразила је забринутост због могућег заокрета удесно.
„Ризикујемо да будемо враћени неколико деценија уназад и мислим да је важно да сви гласамо“, рекла је она.
Други су изашли на биралишта надајући се промјенама.
„Видим да је излазност прилично велика и надам се да ће доћи до промјене која нам је свима потребна“, рекла је Моника Шастел, бирач из Мадрида.
Санчез, који од 2018. године влада уз подршку нестабилних мањинских коалиција, расписао је пријевремене изборе, поручивши да му је потребна већина након што је парламент одбацио уредбе које је предложио ради рјешавања све веће стамбене кризе.
Предизборну кампању обиљежила је расправа о драстично различитим рјешењима за проблем раста цијена закупа станова и принудних исељења.
Санчез је у петак инсистирао на томе да интерни подаци показују да би могао обезбиједити већину са мањим љевичарским странкама, иако већина анкета указује на побједу Народне странке уз подршку Вокса.
Поједина недавна истраживања показала су да Социјалистичка радничка партија Шпаније (ПСОЕ) смањује заостатак за Народном странком, али науштрб разочаране крајње љевице, чија би подршка Санчезу била неопходна за формирање владе.
Кармен Санчез (27) оцијенила је да би Санчез могао остварити још једну побједу, након што је гласала на истом бирачком мјесту у Мадриду као и шпански премијер.
„Мислим да ће поново успјети, уз више гласова за социјалисте. Као младу особу, то ме помало плаши када је ријеч о будућности. Нису много тога ријешили“, рекла је она.
Санчеза је на бирачком мјесту дочекала група присталица, док је мања група противника у близини узвикивала: „Одлази!“
„Једино што могу да кажем јесте да је мобилизација епских размјера. То је оно што видим и осјећам“, рекао је Санчез новинарима.
Странци која побиједи на изборима потребно је 176 посланичких мјеста за већину.
Коалиција Народне странке и Вокса сматра се највјероватнијим исходом, иако би подразумијевала тешке преговоре о расподјели функција у влади. Аналитичари сматрају да би Вокс могао одлучити да подржи мањинску владу Народне странке, без директног учешћа у њој.
Не постоји формални рок за коалиционе преговоре прије првог гласања о избору премијера, али ако ниједан кандидат не добије повјерење парламента у року од два мјесеца од тог покушаја, аутоматски се расписују нови избори.
Санчез је могућност формирања коалиције Народне странке и Вокса описао као „назадовање“. Ове двије странке већ заједно владају у четири шпанске регије.
Он је указао на резултате своје владавине, током које је Шпанија постала једна од најбрже растућих економија у Европској унији, захваљујући, између осталог, повећању минималне плате и реформи тржишта рада, која је довела до најниже стопе незапослености у посљедње готово двије деценије.
Међутим, поједини Шпанци тврде да не осјећају ефекте тих економских успјеха због раста цијена становања, енергената и робе широке потрошње.
Економски раст подстакнут је доласком миграната, а економисти страхују да би антиимиграционе политике потенцијалне десничарске владе могле успорити привредни раст.
Санчез је ишао против преовлађујућег тренда, промовишући имиграцију као економску корист, док већи дио Европе настоји да пооштри контролу својих граница.
Народна странка најавила је да би забранила масовне амнестије миграната, омогућила њихово враћање у треће земље и увела систем бодовања за легалне имигранте. Вокс жели да депортује странце осуђене за кривична дјела и да Шпанцима да предност приликом додјеле станова.
Санчезовим поразом у Европској унији остале би само три земље са лидерима лијевог центра – Данска, Литванија и Малта.
Санчезов углед нарушен је низом корупционашких скандала у које су умијешани његови блиски сарадници и чланови породице, као и начином на који је управљао кризама, укључујући двије жељезничке несреће са смртним исходом, нагли прилив миграната у сјеверноафричку енклаву Сеуту и нестанак електричне енергије широм земље.
Док се Санчез суочава са оптужбама за лоше управљање, његов главни ривал, лидер Народне странке Алберто Нуњез Фејоо, настојао је да се представи као технократа који обраћа пажњу на детаље.
Санчез се суочио и са критикама због амнестирања лидера покушаја отцјепљења Каталоније од Шпаније у замјену за њихову подршку у обезбјеђивању још једног мандата 2023. године, када је Народна странка освојила највише гласова, али није имала потребну већину.
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