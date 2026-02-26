Logo
Large banner

Galaxy S26 serija je stigla – poručite telefone u m:tel ponudi!

26.02.2026

16:17

Komentari:

0
Galaxy S26 серија је стигла – поручите телефоне у m:tel понуди!

Naručite uređaj iz fenomenalne Galaxy S26 serije tokom pretprodaje i otvorite nove svetove koje Galaxy AI nosi sa sobom.

Kupovinom u pretprodaji dobićete duplo više memorijskog prostora po ceni osnovne varijante, uz uštedu do 400 KM. Više memorije znači više mesta za vaše fotografije, video zapise i sve uspomene koje želite da vam uvek budu pri ruci.

Nova Galaxy S26 serija nudi trenutno najnaprednije mogućnosti: izuzetne performanse, vrhunski sistem kamera i Galaxy AI, pružajući korisnicima pouzdano iskustvo bez kompromisa.

Takođe, Galaxy S26 seriju pokreće najnaprednije Galaxy AI iskustvo - proaktivno, prilagodljivo i osmišljeno da svakodnevne zadatke učini bržim, lakšim i intuitivnijim.

Izaberite svoj Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ ili Galaxy S26 Ultra novi telefon u m:tel preorder ponudi koja traje do 10. marta ove godine.

Za više informacija posetite najbliže m:tel prodajno mesto ili pozovite 0800 50 000.

Podijeli:

Tagovi :

m:tel

samsung

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Крвави Мјесец на небу

Nauka i tehnologija

Večeras je ''krvavi Mjesec'': Evo odakle će biti vidljiv

1 h

0
Робот

Nauka i tehnologija

Robot izgradio kuću za samo 24 sata

3 h

0
Титаник, брод

Nauka i tehnologija

Stručnjaci upozoravaju da će se olupina Titanika raspasti

17 h

0
Делфин

Nauka i tehnologija

Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i tijelima ugroženih delfina

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

25

Ovi znakovi konačno ulaze u period sreće, stabilnosti i velikih promjena!

14

23

Užas u Banjaluci: Pronađeno tijelo muškarca kod dvorane Borik!

14

20

Daju 1.000 KM svakom djetetu rođenom od 1. januara

14

19

Psi lutalice napali muškarca kod škole u Banjaluci, on se sapleo i pao

14

19

Bastijan Švajnštajger uništio biznis Ane Ivanović

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner