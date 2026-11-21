Na početku ljubavne veze često smo usredsređeni na sve ono što nam se dopada kod druge osobe. Ipak, već tokom prvih nedjelja upoznavanja mogu se pojaviti određeni obrasci ponašanja koji nam mnogo govore o tome kakav će neko biti partner na duže staze.

Zamislite situaciju: nova osoba u vašem životu vam priča o prethodnoj vezi u kojoj je druga strana, prema njenim riječima, bila užasna, manipulativna ili neuravnotežena. Saznajete i da su joj bivši nadređeni bili nesposobni, kolege ljubomorne, prijatelji su je izdali, a porodica je nikada nije razumjela.

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Bez obzira na to o kojoj životnoj situaciji govori, priča je uvijek slična: za sve su krivi drugi, dok je ona sama uvijek žrtva njihovih postupaka.

Na prvi pogled, takva osoba može vam čak izazvati sažaljenje. Možda ćete steći utisak da je u životu doživjela mnogo nepravdi i da joj je potreban neko ko će je konačno razumjeti. Ali ako pažljivije slušate, možete primjetiti nešto veoma važno: ni u jednoj od tih priča ona ne preuzima ni najmanji dio odgovornosti za ono što se dogodilo.

Zašto je ovo toliko važna crvena zastavica?

Sposobnost preuzimanja odgovornosti za sopstvene postupke jedan je od ključnih temelja zdrave veze. Svi pravimo greške, ponekad reagujemo neprimjereno, povrijedimo nekoga ili donesemo pogrešnu odluku.

Emocionalno zrela osoba sposobna je da prepozna svoj dio odgovornosti, izvini se i razmisli o tome šta bi sljedeći put mogla da uradi drugačije.

Međutim, osoba koja dosljedno krivi druge za sve probleme može izbjegavati suočavanje sa samom sobom. Umjesto da se zapita na koji je način i sama doprinijela određenom sukobu, odgovornost prebacuje na svoju okolinu. Na taj način ne mora da mijenja svoje ponašanje, jer je u njenim očima problem uvijek negdje drugdje.

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Upozorenje: Ako su za sve njene prethodne probleme bili krivi drugi, postoji velika mogućnost da ćete prije ili kasnije i vi biti krivi za sve.

Kada između vas dođe do prvog ozbiljnijeg sukoba, ova osoba vjerovatno neće biti spremna da sasluša vašu stranu priče:

Ako vas povrijedi, može tvrditi da ste preosjetljivi.

Ako izgubi kontrolu nad sobom, razlog će biti to što ste je vi isprovocirali.

Ako prekrši obećanje, krivicu će možda pripisati vašim "previsokim očekivanjima".

Umjesto da rješavate problem, iznova ćete se nalaziti u situaciji u kojoj morate da opravdavate svoja osjećanja i dokazujete da niste odgovorni za njeno ponašanje.

Kako govori o bivšima?

Jedan od najjednostavnijih načina da već na početku upoznavanja prepoznate ovakav obrazac jeste da pažljivo slušate kako partner govori o svojim prethodnim vezama. Nije ništa loše u tome što je neko imao loša iskustva ili je zaista bio povrijeđen u prošlosti. Međutim, važno je da li je sposoban da o tim iskustvima govori uz određenu dozu samopreispitivanja.

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Posmatrajte male, svakodnevne situacije

Tokom prvog mjeseca veze možda još nećete doživjeti neki veći sukob, ali možete posmatrati male, svakodnevne situacije:

Šta se dešava kada osoba zakasni na dogovor?

Kako reaguje kada joj skrenete pažnju na nešto što vam je zasmetalo?

Da li umije jednostavno da kaže: "Izvini, moja greška", ili odmah pronalazi opravdanje i prebacuje odgovornost na nekog drugog (gužvu, vreme, treću osobu)?

Upravo takvi trenuci često govore mnogo više od velikih romantičnih gestova i lijepih riječi. Zdrava veza se, naime, ne zasniva na tome da partneri nikada ne urade ništa pogrešno, već na tome da su oboje spremni da priznaju greške, preuzmu odgovornost i zajedno traže rješenja, prenosi SuperŽena.