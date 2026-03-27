Bitno: Problemi drumskih prevoznika i pravila koja zaustavljaju kamione i prijete privredi

Izvor:
ATV
27.03.2026
16:07
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o problemima drumskih prevoznika i pravilima koja zaustavljaju kamione i prijete privredi.
Za Bitno govore: Stevo Savić, šef kabineta ministra saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske, Zoran Andrić, pomoćnik ministra komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH, Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, Igor Beben, predsjednik Udruženja drumskih prevoznika Republike Srpske i Dino Durmić, član rukovodstva Konzorcijuma 'Logistika BiH'.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
17
16
17
08
17
03
16
54
16
45
Trenutno na programu