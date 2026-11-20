Organizacioni tim “Adria sports conference” pokrenuo je novi projekat - “Adria sports events” koji za cilj ima da tokom čitave godine podiže sportsku svijest kroz brojna tematska predavanja, radionice i druženja sa sportskim velikanima.

Prvi “Adria sports events” na programu je 29. novembra kada će u Banjaluci svoje tematsko predavanje da održi prof. dr Marko Stojanović i to na temu “Motorički razvoj djece”.

Prof dr. Marko Stojanović Prof. dr Marko Stojanović osnivač je Trenažne ekspertize - centra izvrsnosti sportskih nauka koji objedinjuje kliničku praksu, edukaciju i istraživanja.

Redovni je profesor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu sa decenijskim iskustvom u radu sa vrhunskim sportistima, klubovima i sportskim savezima.

“Veliko nam je zadovoljstvo što se prof. dr Marko Stojanović odazvao našem pozivu i što će da održi predavanje na jednu ovako važnu temu. Biće to sjajna prilika da naši treneri, ali i profesori i nastavnici, te roditelji steknu iskustvo više jer rad sa djecom uvijek treba da nam bude pažljivo i stručno usmjeren. Ovo je samo prvo u nizu predavanja ovakvog tipa, a cilj nam je da do našeg centralnog događaja -“Adria sports conference”, budemo konstantno prisutni u javnosti s ciljem da doprinesemo daljem razvoju sportske svijesti na našim prostorima.” poručili su organizatori

Predavanje prof. dr Marka Stojanovića biće održano u konferencijskoj sali Vlade Republike Srpske, 29. novembra sa početkom u 12. časova.