Banjalučanka najbolja u Zagrebu: Kasijana Markićević osvaja region

Teniski skauti odavno su u notes stavili ime Kasijana Markićević, a ova djevojčica iz Banjaluke nastavlja da bilježi sjajne rezultate.

Ponovo je trijumfovala u Zagrebu. Turnir u organizaciji Teniskog kluba Ponikve u potpunosti je obilježila Kasijana koja je u singl konkurenciji pobijedila u svih sedam mečeva bez izgubljeno seta te se domogla trofeja. Bila je najbolja i u parovima sa Evom Pelin te su do pehara preskočile tri prepreke.

Finalni singl meč označio je i njenu 100. jubilarnu pobjedu na turnirima.

Kasijana Lakićević

Prethodne godine boravila je u teniskoj akademiji Radeka Stepaneka u Pragu gdje putuje narednog mjeseca.

Ukoliko ovako nastavi pred Kasijanom Lakićević je blistava karijera.