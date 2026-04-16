Demanti Miloša Orlića

Na portalu ATV-a 16.04.2026 objavljen je tekst pod naslovom "Influenser prozvao Stanivukovića zbog sječe stabala na Vrbasu: Pa je*o ja majku, ko ste vi ljudi?". Miloš Orlić demantuje dijelove teksta.

Demanti prenosimo u cjelosti:

"Jasno ističem da su navodi izneseni u navedenom tekstu netačni i nepotpuni, te rezultat pogrešne transkripcije i interpretacije mog video sadržaja, na način koji mijenja njegovo stvarno značenje i kontekst.

U svom obraćanju ni u jednom trenutku nisam pomenuo niti se direktno obratio Drašku Stanivukoviću, niti sam bilo koju izjavu usmjerio ka bilo kojoj konkretnoj osobi. Ne zato što izbjegavam nekoga da prozovem, već iz razloga što još uvijek nije utvrđeno čija je odgovornost ovo sramotno sječenje pomenutih stabala uz rijeku Vrbas.

Posebno ukazujem na način na koji je u naslovu izdvojen dio moje izjave koji sadrži psovku. Iako je ta rečenica zaista izgovorena, u originalnom videu ona dolazi na samom kraju i predstavlja izraz razočarenja i frustracije, bez upućivanja na bilo koju konkretnu osobu.

U naslovu je, međutim, taj dio izdvojen i predstavljen u kontekstu navodnog prozivanja Draška Stanivukovića, čime se mijenja smisao izjave i stvara utisak ličnog napada, što nije tačno.

Takođe, ističem da je u tekstu pogrešno prenesen ključni dio moje izjave. U originalnom videu navodim „loše prakse, odakle god iz svijeta i Evrope", dok je u tekstu to izmijenjeno u „sve vaše prakse", čime se mijenja smisao i pogrešno implicira obraćanje određenim akterima.

Dodatno, način na koji je tekst strukturisan, gdje se nakon mog obraćanja nastavlja sa drugim izjavama bez jasnog razgraničenja, doprinosi pogrešnoj interpretaciji i sugeriše veze koje u stvarnosti ne postoje.

Ovakve izmjene predstavljaju izvlačenje iz konteksta i dovode javnost u zabludu o stvarnoj poruci mog obraćanja. Ova tema jeste važna i aktuelna, ali to ne opravdava senzacionalistički pristup koji narušava osnovne standarde profesionalnog novinarstva. Ukoliko medij nije u stanju da temi pristupi istraživački i u skladu sa novinarskom profesijom, nije u redu ni da na ovakav način manipuliše mojim jasno i precizno iznesenim mišljenjem u mom videu objavljenom na mom profilu.

Ovakav način izvještavanja ne predstavlja tačno i odgovorno informisanje javnosti, već oblik senzacionalizma i skretanja pažnje sa stvarnog problema, a to je u ovom slučaju sječa zdravih stabala uz korito rijeke Vrbas."

Napomena: Tražene izmjene su načinjene u pomenutom tekstu.