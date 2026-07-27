Burno na Domu naroda: "Opozicija iz Srpske mora da slijedi stavove SDA"

Burno je i danas u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Počela je hitna sjednica na čijem dnevnom redu je budžet BiH za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka, ali delegati duže od pola časa raspravljaju o hitnoj proceduri, a pale su i teške riječi i međusobne optužbe.

Najviše ih je bilo na relaciji između delegata Kluba Bošnjaka i predsjedavajućeg Doma naroda, Dragan Čovića, jer su bošnjački delegati i na ovoj sjednici zamjerili Čoviću to što nije dozvolio raspravu o dnevnom redu, odnosno mogućnost dopune dnevnog reda.

Međusobnih optužbi bilo je i između zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda, Nikole Špirića i delegata iz opozicije iz Republike Srpske. Naime, PDP-ov delegat, Nenad Vuković, toko rasprave je rekao da nije za hitnu proceduru o budžetu BiH, jer u tom slučaju ne postoji mogućnost amandmana, na šta mu je Špirić odgovorio da opozicija iz Srpske mora da slijedi stav SDA.

Predsjedavajući, Dragan Čović, zamolio je delegate da se suzdrže od suvišnih komentara i da se vrate na raspravu o dnevnom redu.