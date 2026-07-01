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Čodo: Povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine u široj društvenoj funkciji

01.07.2026 08:40

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Чодо: Поврат ПДВ-а при куповини прве некретнине у широј друштвеној функцији
Foto: RTV Puls Brčko

Profesor građanskog prava Milomir Čodo kaže da mjera povrata PDV-a pri kupovini prve nekretnine može predstavljati jednu od mjera demografske i socijalne politike.

"Riječ je o značajnoj mjeri kojom država prvi put kroz poreski sistem pruža podršku građanima u rješavanju stambenog pitanja. Takva rješenja nisu važna samo zbog finansijskog efekta koji ostvaruju kupci, već i zbog njihove šire društvene funkcije. Ona mogu podstaći rješavanje stambenog pitanja mladih porodica, doprinijeti razvoju tržišta nekretnina i predstavljati jednu od mjera demografske i socijalne politike", kaže Čodo.

On podsjeća da je zakon uspostavio pravni osnov, ali je Upravnom odboru UIO ostavio obavezu da pravilnikom detaljno uredni cijeli postupak Dok pravilnik ne stupi na snagu, Uprava ne može zaprimati zahtjeve niti donositi pojedinačna rješenja o povratu PDV-a.

"Ovaj primjer jasno pokazuje koliko su u pravnom sistemu međusobno povezani zakon i podzakonski akti. Dobro zakonodavstvo ne završava usvajanjem zakona. Ono svoju punu vrijednost pokazuje tek onda kada građani mogu jednostavno i efikasno ostvariti prava koja su im zakonom priznata", kaže Čodo.

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Pravo na povrat PDV-a

Milomir Čodo

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