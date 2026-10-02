Logo

Smijenjen Slobodan Šoja: Komentar o Biljani Plavšić koštao ga funkcije u Sarajevu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.10.2026 17:45

Komentari:

0
Смијењен Слободан Шоја: Коментар о Биљани Плавшић коштао га функције у Сарајеву
Foto: Youtube

Slobodan Šoja smijenjen je juče sa funkcije predsjednika Upravnog odbora Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu zbog komentara na Fejsbuku o bivšoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić.

To je saopštio ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda, koji je kao razlog naveo Šojinu tvrdnju da Plavšić „nije učestvovala ni u čemu zbog čega su stradali ljudi“.


Magoda je poručio da ovu odluku smatra pitanjem odgovornosti prema institucijama kulture, navodeći da u njima nema prostora za relativizovanje pravosnažno utvrđenih ratnih zločina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Biljana Plavšić

Slobodan Šoja

Komentari (0)

Više iz rubrike

изборни изборне технологије гласање 2026

BiH

Počela izborna tišina u BiH

2 h

0
избори 2026 гласање изборне технологије гласачки листићи ЦИК БиХ

BiH

U CIK-u uvjeravaju da je sve spremno, u GIK-ovima brojni problemi

15 h

0
Изборне технологије гласање ЦИА извјештај

BiH

Tehnologija može da mijenja glasove, bez da to bude utvrđeno

15 h

1
изборни изборне технологије гласање 2026

BiH

Večernji list: CIA deklasifikovala upozorenja o manipulacijama na izborima, na meti Smartmatik na čijoj opremi glasuju birači u BiH

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

42

Pretučen Zoran Marjanović

10

32

Haos na ulicama Francuske ne prestaje: Đaci pale i ruše, prijetnja uzdrmala Pariz!

10

26

Udes u Karanovcu, auto završilo u kanalu! Saobraćaj usporen

10

20

Zbog izbora rade i tokom vikenda: Evo gdje možete izvaditi lične dokumente

10

14

Sutra sunčano i toplo, ujutru hladno: Proljećne temperature usred jeseni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima