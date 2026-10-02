Smijenjen Slobodan Šoja: Komentar o Biljani Plavšić koštao ga funkcije u Sarajevu

Slobodan Šoja smijenjen je juče sa funkcije predsjednika Upravnog odbora Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu zbog komentara na Fejsbuku o bivšoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić.

To je saopštio ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda, koji je kao razlog naveo Šojinu tvrdnju da Plavšić „nije učestvovala ni u čemu zbog čega su stradali ljudi“.



Magoda je poručio da ovu odluku smatra pitanjem odgovornosti prema institucijama kulture, navodeći da u njima nema prostora za relativizovanje pravosnažno utvrđenih ratnih zločina.