Smijenjen Slobodan Šoja: Komentar o Biljani Plavšić koštao ga funkcije u Sarajevu

Autor:ATV redakcija
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Slobodan Šoja smijenjen je juče sa funkcije predsjednika Upravnog odbora Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu zbog komentara na Fejsbuku o bivšoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić.
To je saopštio ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda, koji je kao razlog naveo Šojinu tvrdnju da Plavšić „nije učestvovala ni u čemu zbog čega su stradali ljudi“.
Magoda je poručio da ovu odluku smatra pitanjem odgovornosti prema institucijama kulture, navodeći da u njima nema prostora za relativizovanje pravosnažno utvrđenih ratnih zločina.
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