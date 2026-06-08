Andrić: Očekujemo da ćemo godinu završiti sa prebačenom planskom proizvodnjom

Od planiranih 910 GWh u prvih pet mjeseci proizveli su oko 600 GWh časova, što je rast u odnosu na prethodne dvije godine.

-U nastavku godine hidrologija je nešto slabija, tako da sada imamo manju proizvodnju od one planirane. Prethodni mjesec je bio na 70 odsto proizvodnje. Jednostavno rečeno za ovih pet mjeseci smo poizveli dvije trećine našeg godišnjeg plana, što znači da nam preostaje da u narednih sedam mjeseci proizvdemo još jednu trećinu od planirane proizvodnje da bi ispunili plan. Realno očekujemo da će to do kraja godine biti i značajno više, da ćemo zadržati svu pogonsku spremnost. Očekujemo da ćemo godinu završiti sa prebačenom planskom proizvodnjom - rekao je Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

Na HE Višegrad redovno se proizvode sve aktivnosti u skladu sa dinamičkim planom proizvodnje. U toku je pripremna faza za remontne aktivnosti koje traju tri mjeseca na tri generatora. Godišnji remont počinje 1. jula i traje do kraja septembra. Radove izvodi tehničko osoblje HE Višegrad.

Andrić dodaje da i dalje postoje problemi sa prenosnom mrežom:

-Što se tiče standardnih problema i dalje ih imamo sa prenosnom mrežom i svim drugim faktorima koji se ne rješavaju. Takve stavri prevazilazimo zahvaljujući iskustvu i spremnosti našeg komandnog osoblja koje upravlja elektranom i zahvaljujući dispečerima u našem matičnom preduzeću. Kada dođe do vanrednih situacija onda slijedi usaglašavanjae i pronalaženje optimalnog stanja. I dalje izražavam nadu i uvjerenje da će se u skorije vrijeme riješiti problem prenapona u mreži jer to ne pogađa samo HE Višegrad nego cijeli elektro-energetski sistem i što je najvažnije u nekim momentima onemogućava plasiranje proizvedene električne energije ka potrošačima ili ka izvozu. Dešavaju se momenti da imamo mogućnost da proizvodimo električnu energiju ali zbog stanja u mreži, odnosno tih prenapona nismo u mogućnosti da tu energiju plasiramo do krajnjih potrošača- rekao je on i dodao:

-I dalje ćemo nastaviti sa praćenjem svih parametara tokom rada HE, kako bi preduprijedili potencijalne probleme, što je i stalni zadatak svih nas na HE. Prošli mjesec smo imali značajne aktivnosti na zanaljanju određene opreme, a svakako u narednom periodu nas čekaju i neki veći zahvati na opremi. U prvi plan moramo staviti nabavku i zamjene generatorskih prekidača za šta većo dređeni period vršimo pripreme - zaključio je na kraju Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad..