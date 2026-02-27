Ulaganje u projekte u lokalnoj zajednici je suštinsko, a HE na Višegradu to potvrđuje učešćem u organizaciji brojnih manifestacija u ovoj opštini.

-Logično je da kao jedno javno preduzeće i društveno odgovorno imamo i obavezu da novac ulažemo u lokalnu zajednicu – kaže direktor ovog preduzeća, Nedeljkko Perišić.

Definitino je HE na Drini jedan od ključnih stubova razvoja opštine, i po broju radnika i po brojnim aktivnostima.

-Višegrad je dobio priliku da organizuje 60. jubilarne MOSI u ovoj opštini. Mi smo bili partner u tom projektu i Višegrad je ponovo dokazao da može biti dobar domaćin, a ja kao bivši sportista znam koliko mladim ljudima znači učešće na ovim igrama.

Imali smo rekordan broj sportista u Višegradu, a u organizaciji smo imali i podršku Vlade RS - dodao je Perišić.

-HE na Drini je jedno uspješno preduzeće koje nema probleme koje neka druga proizvodna preduzeća imaju i ja mislim da trebamo svi u skladu sa svojim mogućnostima da utičemo ne samo na firme iz koje dolazimo nego i na okruženje u kojima radimo – zaključio je on.

Direktor HE na Drini je na kraju dodao da je činjenica da je Višegrad u zadnjih 37 godina rastao zajedno sa HE na Drini i da je ona neodvojivi dio te lokalne zajednice.