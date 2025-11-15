Kakvo će biti vrijeme u nedjelju?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno vedro toplo, uz razvoj oblačnosti i jačanje vjetra, a uveče je na jugu i jugozapadu moguća slaba kiša.

U Posavini će duvati slab do umjeren jugozapadni vjetar, a u ostalim predjelima umjeren do jak, uveče u Krajini na udare i olujni jugo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od dva na istoku do devet na zapadu, u višim predjelima na istoku od minus jedan, a maksimalna dnevna od 16 do 22, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovoh.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vijeme sa više oblačnosti na području Krajine.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Rudo četiri, Foča i Višegrad šest, Sokolac osam, Han Pijesak, Bileća i Čemerno 12, Srebrenica i Zenica 13, Doboj i Kalinovik 14, Prijedor, Trebinje, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Šipovo, Sarajevo i Mostar 15, Kneževo 16, Bijeljina i Tuzla 17, Banjaluka i Srbac 18, Ribnik 20 stepeni Celzijusovih.