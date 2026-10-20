Otpad koji Drinom stiže do Višegrada zaustavlja se prije brane: Evo kako štite hidroelektranu

Autor:ATV redakcija
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Plutajući otpad koji gornjim tokom Drine stiže do Višegrada predstavlja problem za rad hidroelektrane, zbog čega „Hidroelektrane na Drini“ sprovode redovne aktivnosti njegovog prikupljanja i uklanjanja.
Kako je za ATV potvrdio rukovodilac Službe za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta životne sredine Darko Frganja, preduzeće je na udaljenosti od oko dva kilometra uzvodno od brane postavilo posebnu lančanicu koja zaustavlja plutajući otpad.
Njena uloga je da zadrži i akumulira otpad koji dolazi gornjim tokom rijeke, kako bi se spriječilo ugrožavanje rada postrojenja.
Radnici „Hidroelektrana na Drini“ redovno i kontinuirano čiste lančanicu i uklanjaju prikupljeni otpad.
Pored aktivnosti na samom terenu, u prethodnom periodu održano je i više sastanaka sa predstavnicima hidroelektrana, opština i nadležnih ministarstava, na kojima je razmatrana ova problematika.
Iz preduzeća posebno ističu saradnju sa Hidroelektranom „Bajina Bašta“, čija je pomoć imala pozitivne efekte prilikom saniranja štete.
Postavljena lančanica i njeno redovno čišćenje predstavljaju mjere kojima „Hidroelektrane na Drini“ nastoje da spriječe negativan uticaj plutajućeg otpada na rad proizvodnih postrojenja.
Problem otpada koji pristiže gornjim tokom rijeke zahtijeva kontinuirano angažovanje, a saradnja hidroelektrana i nadležnih institucija jedan je od načina za njegovo rješavanje.
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