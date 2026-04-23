Perišić: Odlična saradnja sa opštinom Višegrad donijela važne projekte i investicije

ATV
23.04.2026 17:50

Хидроелектрана на Дрини, Хидрелектрана Вишеград
Odnosi Hidroelektrane na Drini sa opštinom Višegrad su na visokom nivou, a u prethodnom periodu je realizovan niz zajedničkih projekata, direktor preduzeća Nedeljko Perišić.

On je posebno izdvojio zajedničku inicijativu koja je dovela do obezbjeđivanja partnera za rekonstrukciju mosta na rijeci Rzav.

„Jednom zajedničkom akcijom smo uspjeli da obezbijedimo partnera za rekonstrukciju mosta na rijeci Rzav. HE na Drini je uradila projekat, opština Višegrad je preuzela na sebe obavezu da izda građevinsku dozvolu i sve što je potrebno za jednu takvu rekonstrukciju, a HE Bajina Bašta, odnosno Elektroprivreda Srbije, izrazila je želju, pokrenula javnu nabavku, izabrala izvođača. Jednim zajedničkim radom uspjeli smo da obezbijedimo jednu značajnu investiciju u Višegrad“, naveo je.

Govoreći o značaju rekonstrukcije mosta, Perišić je naglasio da njegova vrijednost nije samo finansijska.

„Manje je bitno koliko ona novčano vrijedi, važno je da se taj most nalazi u samom centru Višegrada i da povezuje Andrićgrad sa drugom stranom rijeke Rzav u samom centru Višegrada i budi neku sentimentalnu vrijednost, jer je tu nekad bio sportski centar i svi smo mi koji živimo u Višegradu koristili taj most, koji se više ne koristi iz bezbjednosnih razloga, a u narednom periodu ćemo imati i njega na raspolaganju“, kazao je.

Dodao je da su u planu i brojni drugi projekti.

„Putevi, priobalje, kanalizacija... mnogo toga je urađeno i mnogo toga još je planirano“, poručio je Perišić.

