"Pežo" 5008 stiže u Banjaluku: Loto listić sa ovim brojem je donio nekome novo autom!

ATV

09.12.2025

20:25

0
"Пежо" 5008 стиже у Бањалуку: Лото листић са овим бројем је донио некоме ново аутом!

Vlasnik listića, uplaćenog u Banjaluci, dobitnik je novog "pežoa 5008" koji je dodijeljen u igri dodatna šansa u sklopu 97. kola loto izvlačenja Državne lutrije Republike Srpske i Srbije.

U dodatnoj šansi, u kojoj se dodjeljuje "pežo 5008", izvučen je listić sa brojem 02-09-0-11-50-2-25-00546

Dobitni listić uplaćen je u Banjaluci.

Podsjećamo, prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Republike Srpske i Srbije, u 97. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 2.350.000 evra nije izvučena.

лото

Društvo

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 97. kolu?

Loto rezultati izvlačenja 97. kola koje je održano 09. decembra 2025. su, prema izvještaju lutrije sljedeći:

Loto rezultati

U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su sljedeći brojevi: 11, 35, 15, 39, 13, 36, 22

Dobitna kombinacija glasi: 11, 13, 15, 22, 35, 36, 39

Loto plus rezultati

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 1.200.000 evra, izvučeni su sljedeći loto brojevi: 19, 15, 17, 34, 37, 30, 36

Dobitna kombinacija glasi: 15, 17, 19, 30, 34, 36, 37

Nažalost, ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 97. kolu se igrala za 50.000 evra

Džoker kombinacija glasila je: 3 4 2 2 3 0

Džoker za ovo kolo nije izvučen.

Loto

Lutrija Republike Srpske

loto rezultati

