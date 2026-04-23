Početak rekonstrukcije pješačkog mosta na rijeci Rzav

ATV
23.04.2026 18:57

Почетак реконструкције пјешачког моста на ријеци Рзав
Foto: Srna

U Višegradu je danas ozvaničen početak rekonstrukcije pješačkog mosta na rijeci Rzav, a završetak projekta vrijednog 660.000 KM očekuje se do kraja septembra.

Sredstva je obezbijedila "Elektroprivreda Srbije", a radove će izvoditi firma "Jadran" iz Beograda sa podizvođačima, nakon sprovedene tenderske procedure.

Direktor za proizvodnju energije ogranka Drinsko-limske hidroelektrane "Bajina Bašta" Dušan Trišić podsjetio je da je most izgrađen sedamdesetih godina prošlog vijeka u okviru izgradnje reverzibilne hidroelektrane, te da je već duži period van upotrebe.

On je istakao da ova investicija ima višestruki značaj, kako za energetski sistem, tako i za lokalnu zajednicu i turističku ponudu Višegrada.

Direktor "Hidroelektrana na Drini" Nedeljko Perišić naveo je da je ovo preduzeće bilo zaduženo za izradu projektne dokumentacije, dok je ulogu investitora preuzela HE "Bajina Bašta".

On je naveo da je opština Višegrad obezbijedila neophodne dozvole i vršiće nadzor nad izvođenjem radova.

Prema njegovim riječima, rekonstrukcija mosta doprinijeće boljoj povezanosti sa Andrićgradom, ali i dodatno unaprijediti turistički ambijent ovog dijela grada.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević naglasio je da je riječ o projektu na koji se čekalo godinama s obzirom na to da most nije u funkciji više od decenije.

"Ovo je važan korak za našu opštinu. Uz podršku partnera iz Srbije i Republike Srpske uspjeli smo da obezbijedimo uslove za početak radova. Vraćanjem mosta u funkciju dobićemo, ne samo bolju povezanost već i novi sadržaj za naše građane i brojne turiste", rekao je Đurević.

On je istakao da su zajednički projekti najbolji primjer saradnje institucija, te izrazio očekivanje da će i u narednom periodu biti realizovani slični poduhvati.

Sporazum o realizaciji ovog projekta potpisan je u julu 2024. godine između opštine Višegrad, elektroprivreda Srbije i Republike Srpske, preduzeća "Hidroelektrane na Drini", ogranka HE "Bajina Bašta" i Andrićgrada.

