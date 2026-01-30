Podkast „BACK TO SRPSKA SA SAŠOM ČAĐO“ donosi priče o povratku, motivima i novim počecima

Uskoro počinje emitovanje podkasta „Back to Srpska sa Sašom Čađo“, serijala razgovora posvećenog ljudima koji su, nakon života i rada u inostranstvu, donijeli odluku da se vrate u Republiku Srpsku i ovd‌je nastave svoj život.

Kroz lične i autentične priče gostiju, podkast se bavi razlozima povratka, ličnim i profesionalnim prekretnicama, ali i realnim izazovima i prilikama koje povratak nosi. Sagovornici govore o motivima koji su ih naveli da se vrate, o šansama za zapošljavanje, pokretanju biznisa, osnivanju porodice, kao i o svom viđenju kvaliteta života u Republici Srpskoj.

Podkast vodi Saša Čađo, proslavljena košarkašica sa bogatom međunarodnom karijerom, koja i sama razumije iskustvo života van granica i dileme s kojima se povratnici suočavaju. Njen pristup razgovoru omogućava otvoren i iskren dijalog, bez idealizacije, ali i bez pesimizma.

Cilj podkasta „Back to Srpska“ jeste da kroz stvarne primjere pokaže da povratak nije samo emotivna odluka, već i moguća životna i profesionalna strategija. Podkast želi da inspiriše, informiše i ohrabri one koji razmišljaju o povratku, ali i da otvori širu društvenu diskusiju o potencijalima Republike Srpske.

Podkast se realizuje u okviru projekta „Nazad u Srpsku – Back to Srpska“ koji implementira Udruženje građana „Evolvis“ iz Banje Luke, a podržava Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, Kabinet Predsjednika Republike Srpske i Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

Epizode će biti emitovane na YouTube kanalu Udruženja, kao i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.