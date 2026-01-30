Logo
Large banner

Podkast „BACK TO SRPSKA SA SAŠOM ČAĐO“ donosi priče o povratku, motivima i novim počecima

30.01.2026

15:12

Komentari:

0
Подкаст „BACK TO SRPSKA SA SAŠOM ČAĐO“ доноси приче о повратку, мотивима и новим почецима

Uskoro počinje emitovanje podkasta „Back to Srpska sa Sašom Čađo“, serijala razgovora posvećenog ljudima koji su, nakon života i rada u inostranstvu, donijeli odluku da se vrate u Republiku Srpsku i ovd‌je nastave svoj život.

Kroz lične i autentične priče gostiju, podkast se bavi razlozima povratka, ličnim i profesionalnim prekretnicama, ali i realnim izazovima i prilikama koje povratak nosi. Sagovornici govore o motivima koji su ih naveli da se vrate, o šansama za zapošljavanje, pokretanju biznisa, osnivanju porodice, kao i o svom viđenju kvaliteta života u Republici Srpskoj.

Podkast vodi Saša Čađo, proslavljena košarkašica sa bogatom međunarodnom karijerom, koja i sama razumije iskustvo života van granica i dileme s kojima se povratnici suočavaju. Njen pristup razgovoru omogućava otvoren i iskren dijalog, bez idealizacije, ali i bez pesimizma.

Cilj podkasta „Back to Srpska“ jeste da kroz stvarne primjere pokaže da povratak nije samo emotivna odluka, već i moguća životna i profesionalna strategija. Podkast želi da inspiriše, informiše i ohrabri one koji razmišljaju o povratku, ali i da otvori širu društvenu diskusiju o potencijalima Republike Srpske.

Podkast se realizuje u okviru projekta „Nazad u Srpsku – Back to Srpska“ koji implementira Udruženje građana „Evolvis“ iz Banje Luke, a podržava Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, Kabinet Predsjednika Republike Srpske i Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

Epizode će biti emitovane na YouTube kanalu Udruženja, kao i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Podijeli:

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Које крсне славе славимо у фебруару и које обичаје ваља испоштовати

Društvo

Koje krsne slave slavimo u februaru i koje običaje valja ispoštovati

4 h

0
Сутра претежно облачно и топлије

Društvo

Sutra pretežno oblačno i toplije

5 h

0
За 10 година скоро удвостручен број аутомобила у Српској

Društvo

Za 10 godina skoro udvostručen broj automobila u Srpskoj

8 h

0
Џевад Фушко

Društvo

Neko je za liječenje mladića iz BiH uplatio 64.000 KM

9 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner