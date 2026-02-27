''Problem plutajućeg otpada rješavati na međudržavnom nivou''

-HE nijednom svojom aktivnošću ne doprinosi tim ružnim sliama koje dolaze iz Višegrada, a primorana je da taj problem sanira i čisti otpad kako ne bi ugrozila svoj rad. Taj otpad bi mogao da začepi sve provodne kanale kroz HE i bilo bi nam onemogućeno da se bavimo proizvodnjom električne energije. Sa druge strane mi živimo u tom gradu i gledamo to svojim očima i sasvim je prirodno da čovjek da sve od sebe da svoju životnu sredini zaštiti onoliko koliko je moguće, jer priroda zna biti nemilosrdna ako se prema njoj odnosimo na neadekvatan način – rekao je direktor ovog preduzeća, Nedeljko Perišić.

On dodaje da HE ima redovnu komunikaciju sa lokalnom zajednicom, Vladom RS, nadležnim ministrstvima na nivou BiH, te da su alarmirali institucije i u CG i u Srbiji u cilju rješavanja ovog problema te apelovao da se problem plutajućeg otpada treba rješavati na međudržavnom nivou.