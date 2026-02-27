Projekti revitalizacije i modernizacije u HE na Drini

27.02.2026 11:12

Хидроелектрана на Дрини, Хидрелектрана Вишеград
HE na Drini radi već 37 godina i evidentno da dolazi i do zamora materijala i do zastarijevanja opreme.

-Uprava koju ja predstavljam uradila je 12 značajnih investicija u sam pogon HE na Drini. Mi smo se trudili da u skladu sa proizvodnjom i prihodima koje ostvaruje ovo preduzeće adekvatno i na vrijeme mijenjamo vitalnu opremu. Naravno da su sve te investicije doprinijele da preduprijedimo neželjene efekte, i da podignemo efikasnost proizvodnje - rekao je Nedeljko Perišić, direktor HE na Drini, te dodao da je prethodna uprava imala problem koji su i oni naslijedili.

Naime, Višegrad je imao problem sa procurivanjem vode ispod samo objekta HE na Drini. To je bio kompleksan problem koji smo i mi naslijedili i sa kojim se borimo i dan danas - rekao je on.

-Sve su to neke dvnevne aktivnosti sa kojima se mi suočavamo, ali možemo biti ponosni da smo dobro procijenili, dobro radili i da danas imamo efekte ne samo mi u Višegradu, nego svi mi u Republici Srpkoj za koje proizvodimo električnu energiju - dodao je Perišić.

Ključna investicija koja je planirana za ovu godinu je zamjena generatorskih mjenjača. U pitanju je višemilionska investicija, i ona neće biti realizovana u ovoj godini. Tokom ove godine će se pokrenuti nabavka, izabrati dobavljač i uvesti u posao, a neke dvije godine će biti potrebne da se sprovede čitav proces od nabavke do konačne ralizacije.

-Paralelno radimo projekte revitalizacije i modernizacije samo objekta. Bližimo se četvrtoj deceniji rada HE i to je trenutak kad bi trebalo doći do značajnijeg zanavljanja vitalne opreme - zaključio je direktor ovog preduzeća.

