Logo
Large banner

Skoro 318 miliona ljudi bi moglo biti na ivici gladi u 2026. godini, upozoravaju iz UN-a

Izvor:

Agencije/TASS

18.11.2025

14:30

Komentari:

0
Скоро 318 милиона људи би могло бити на ивици глади у 2026. години, упозоравају из УН-а

Gotovo 318 miliona ljudi moglo bi da bude suočeno sa akutnim nedostatkom hrane u 2026. godini, što je duplo više u odnosu na broj zabilježen 2019. godine, saopšteno je iz Svjetskog programa UN za hranu.

U izvještaju se navodi da Svjetski program UN za hranu mora da postavi kao prioritet trećinu onih kojima je pomoć potrebna, usljed smanjenja globalnog finansiranja humanitarnih programa.

''Agencija planira da sljedeće godine dođe do 110 miliona najugroženijih ljudi, po procijenjenom trošku od 13 milijardi dolara. Međutim, trenutne prognoze u vezi sa finansiranjem ukazuju na to da će agencija uspjeti da ispuni samo polovinu tog cilja'' upozorili su iz agencije.

javna kuhinja1

Društvo

Sve više ljudi traži pomoć u javnim kuhinjama, ne mogu sebi priuštiti ni osnovni obrok

U izvještaju se dodaje da nije vjerovatno da će se sljedeće godine pronaći rješenje za globalnu krizu sa hranom, usljed uticaja sukoba, ekstremnih vremenskih uslova i ekonomske nestabilnosti, prenio je TASS.

Podijeli:

Tagovi:

Ujedinjene nacije

glad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Више од 13 милиона људи у свијету на ивици глади

Svijet

Više od 13 miliona ljudi u svijetu na ivici gladi

1 mj

0
Ако ујутру не осјећате глад, тијело вам шаље поруку

Zdravlje

Ako ujutru ne osjećate glad, tijelo vam šalje poruku

1 mj

0
Ова прича патријарха Павла многе је постидјела: "Не знате ви, дјецо моја, шта значи глад"

Društvo

Ova priča patrijarha Pavla mnoge je postidjela: "Ne znate vi, djeco moja, šta znači glad"

1 mj

1
Мазалица: Додик показао да је спреман жртвовати функцију зарад стабилности, опозиција требала само да покаже да није гладна власти

Republika Srpska

Mazalica: Dodik pokazao da je spreman žrtvovati funkciju zarad stabilnosti, opozicija trebala samo da pokaže da nije gladna vlasti

1 mj

4

Više iz rubrike

Болесно: Радници туку болесне свиње, газе их, те уринирају по њима

Društvo

Bolesno: Radnici tuku bolesne svinje, gaze ih, te uriniraju po njima

1 h

0
Огласио се УКЦ: Уклоњен квар

Društvo

Oglasio se UKC: Uklonjen kvar

1 h

0
Каран и Милуновић потписали споразум о сарадњи

Društvo

Karan i Milunović potpisali sporazum o saradnji

4 h

0
Пао снијег на Козари

Društvo

Pao snijeg na Kozari

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

37

Dobre vijesti za Partizan, vratio se Parker

14

32

Kakvo će biti vrijeme sutra?

14

30

Skoro 318 miliona ljudi bi moglo biti na ivici gladi u 2026. godini, upozoravaju iz UN-a

14

21

Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija: Japan upozorava svoje građane u Kini

14

17

Preminuo Dragan Škorić

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner