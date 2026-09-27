TORS povodom Svetskog Dana turizma, uputila srdačne čestitke

Autor:ATV redakcija
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Turistička organizacija Republike Srpske (TORS) uputila je zvaničnu čestitku povodom Svjetskog dana turizma, ističući ključnu ulogu ove privredne grane u savremenom društvu i globalnoj povezanosti.
Iz TORS-a su naglasili da se ovaj važan datum obilježava sa jasnim ciljem podizanja svijesti o svim aspektima koje turizam nosi sa sobom.
Na svojoj Fejsbuk stranici, Turistička organizacija Republike Srpske citirala je suštinu ovogodišnje poruke i uputila srdačne želje:
"Svjetski dan turizma se obilježava u cilju jačanja svijesti javnosti o važnosti turizma u cilju ekonomskog prosperiteta, socijalne jednakosti i povezanosti, te zaštite okoline i kulturnih dobara. Srećan Svjetski dan turizma svim našim dragim kolegama, turistima i saradnicima! Takođe, svima onima koji žele i vole da putuju."
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