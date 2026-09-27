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TORS povodom Svetskog Dana turizma, uputila srdačne čestitke

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27.09.2026 11:31

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ТОРС поводом Светског Дана туризма, упутила срдачне честитке

Turistička organizacija Republike Srpske (TORS) uputila je zvaničnu čestitku povodom Svjetskog dana turizma, ističući ključnu ulogu ove privredne grane u savremenom društvu i globalnoj povezanosti.

Iz TORS-a su naglasili da se ovaj važan datum obilježava sa jasnim ciljem podizanja svijesti o svim aspektima koje turizam nosi sa sobom.

Na svojoj Fejsbuk stranici, Turistička organizacija Republike Srpske citirala je suštinu ovogodišnje poruke i uputila srdačne želje:

"Svjetski dan turizma se obilježava u cilju jačanja svijesti javnosti o važnosti turizma u cilju ekonomskog prosperiteta, socijalne jednakosti i povezanosti, te zaštite okoline i kulturnih dobara. Srećan Svjetski dan turizma svim našim dragim kolegama, turistima i saradnicima! Takođe, svima onima koji žele i vole da putuju."

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TORS

Turistička organizacija Republike Srpske

Turizam

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