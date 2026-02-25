Gdje se kroji energetska politika regiona? Na Samitu energetike Trebinje od 25. do 27. marta!

Odbrojavanje je počelo! Tačno mjesec dana dijeli nas od početka Samita energetike „SET – Trebinje 2026“, koji će biti održan od 25. do 27. marta 2026. godine u velikoj sali Kulturnog centra u Trebinju, pod sloganom “AI pokreće i kreira energetsku budućnost regiona”.

U organizaciji kompanije SAMIT ENERGETIKE – SET d.o.o., sedmo izdanje Samita okupiće vodeće stručnjake iz oblasti energetike, predstavnike institucija, donosioce odluka, investitore i kompanije iz cijelog regiona. SET – Trebinje je danas prepoznat kao jedna od najznačajnijih regionalnih platformi za dijalog o energetskoj tranziciji, investicijama i tehnološkim inovacijama.

Samit se realizuje uz podršku MH Elektroprivreda Republike Srpske, grada Trebinje, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vlade RS, Ministarstva energetike i rudarstva u Vladi RS, te uz generalno sponzorstvo kompanije ELNOS Group, kao i brojne pokrovitelje i prijatelje Samita.

Fokus 2026: AI, OIE, tržište i nova energetska realnost

Ovogodišnji program donosi tri dana intenzivnih panel diskusija i stručnih izlaganja, sa posebnim akcentom na:

primjenu vještačke inteligencije u energetici i digitalizaciju elektroenergetskog sistema

investicije u obnovljive izvore energije i borbu za mrežne kapacitete

tržište električne energije, berzansko povezivanje i PPA modele

uticaj CBAM mehanizma na energetski sektor u BiH i regionu

modernizaciju mreže, pametne sisteme i fleksibilnost

geotermalnu i nuklearnu energiju kao dio budućeg energetskog miksa

SET – Trebinje 2026 otvara ključna pitanja energetske stabilnosti, održivosti i konkurentnosti Zapadnog Balkana u procesu tranzicije ka niskokarbonskoj ekonomiji.

Više od konferencije – mjesto susreta odluka i investicija

Pored zvaničnog programa, učesnike očekuju netvorking događaji, After Party i tradicionalna „Hercegovačka večera “, koji dodatno potvrđuju da je SET mnogo više od stručnog skupa – to je mjesto gdje se povezuju ideje, kapital i strateške odluke.

PRIJAVE SU U TOKU – OSTALO JE JOŠ MJESEC DANA

Ne propustite priliku da budete dio događaja koji oblikuje energetsku budućnost regiona.

📅 25–27. mart 2026.

📍 Trebinje

🔗 Prijava: https://setrebinje.com/prijava-za-samit/

🗓 Rok za registraciju: 20. mart 2026.

Budite tamo gdje se donose odluke.

Budite dio SET – Trebinje 2026!