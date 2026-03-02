"He na Drini": Uspješna proizvodnja električne energije i u februaru

Autor:ATV
Visoka pogonska spremnost postrojenja „Hidroelektrana na Drini“, uz pouzdan i stabilan rad svih ključnih faktora, kao i povoljna hidrološka situacija, omogućili su kontinuitet i uspješnu proizvodnju električne energije i u mjesecu februaru ove godine.
Ostvarena proizvodnja električne energije u prethodnom mjesecu iznosi 143.98 GWh električne energije, odnosno, oko 70% iznad planirane proizvodnje za februar 2026. godine od 85 GWh.
Podsjećamo da je ova godina započela izuzetno uspješno za „Hidroelektrane na Drini“, sa proizvedenih 161.70 GWh električne energije u mjesecu januaru, što još jednom potvrđuje da je ovo preduzeće jedan od ključnih faktora stabilnosti i efikasnosti elektroenergetskog sistema Republike Srpske.
