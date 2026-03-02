Logo
"He na Drini": Uspješna proizvodnja električne energije i u februaru

ATV

02.03.2026

18:05

Хидроелектрана на Дрини у Вишеграду
Foto: ATV

Visoka pogonska spremnost postrojenja „Hidroelektrana na Drini“, uz pouzdan i stabilan rad svih ključnih faktora, kao i povoljna hidrološka situacija, omogućili su kontinuitet i uspješnu proizvodnju električne energije i u mjesecu februaru ove godine.

Ostvarena proizvodnja električne energije u prethodnom mjesecu iznosi 143.98 GWh električne energije, odnosno, oko 70% iznad planirane proizvodnje za februar 2026. godine od 85 GWh.

Извјештај Хе на Дрини
Izvještaj He na Drini

Podsjećamo da je ova godina započela izuzetno uspješno za „Hidroelektrane na Drini“, sa proizvedenih 161.70 GWh električne energije u mjesecu januaru, što još jednom potvrđuje da je ovo preduzeće jedan od ključnih faktora stabilnosti i efikasnosti elektroenergetskog sistema Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

