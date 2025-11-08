Privatni sektor postao primamljiviji od javnog, evo i zašto

Državni posao više nije san. Radnici se sve više okreću privatnom sektoru, dok javni sve češće ostaje bez kadrova. Bolja plata, mogućnost napredovanja, bolji uslovi, obično su razlozi za to.

"Ja mislim da ljudi bolje mogu da napreduju u privatnom sektoru, možda je i bolja plata, pa zato im je bolji privatni sektor, nego javni".

"Sigurno jer su drugačije plate, bolji uslovi".

"Često u zadnje vrijeme možemo vidjeti kako svi odlaze iz državnih sektora u privatne. Zato što, ko ima iskustvo, ko ima znanje za neki posao, ko je stručan za neki posao on će biti plaćen", kažu građani.

Nekada je, i to ne tako davno, to bilo nezamislivo. Državni posao je značio sigurnost, manje posla, plate su bile bolje, pa se nerijetko na jednom mjestu provodio čitav radni vijek. Danas se poslovi češće mijenjaju.

"Privatni sektor ima svoju ekspanziju pogotovo kada su u pitanju stručni kadrovi i da se u tom sektoru, pored činjenice da su primanja na višem nivou, da se više radi, ima i više mogućnosti razvoja i napredovanja u karijeri, odnosno, stručnog razvijanja. Upravo to mlađe generacije, koje su digitalno pismenije, koje su korisnici društvenih mreža, koje imaju dostupne informacije, svoje mjesto vide tu, te se vide pomaci u transformaciji samog obrazovnog sistema prema onim vrstama posla u kojima imate upravo tu mogućnost", rekao je Aleksandar Ljuboja, direktor područne privredne komore Banjaluka.

Tržište je učinilo svoje. Nedostatak radne snage je prisilio poslodavce da poboljšaju uslove.

"Poslodavci sasvim drugačije pregovaraju oko plata, kada su u pitanju, ne samo plate, već i uslovi rada radnika, jer u mnogo slučajeva se dešava da radnici ne stavljaju u fokus visinu primanja, ali stavljaju u fokus sve one druge uslove koji mogu biti ponuđeni", rekao je Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Ipak, zadržao je javni sektor neke od svojih ključnih prednosti. Radna mjesta su i danas sigurnija, zaštićenija i provode se mjere zaštite i zdravlja na radu, kažu iz Sindikata.

"Tu su više i sindikalno organizovani. Čim ste sindikalno organizovani tada su vaša prava značajno bolja i kvalitetnija, jer sindikat je neko ko stoji iza vas. Kažem i druge neke mjere, poput korištenja godišnjeg odmora, odsustva, bolovanja, znači to je sve više prisutnije u javnom sektoru i to su neke te pozitivne strane. Takođe, ograničeno radno vrijeme, nema prekovremenog rada koliko ima u privatnom sektoru, jer, nažalost, taj rad u privatnom sektoru često bude da nije plaćen", rekao je Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Broj zaposlenih u Republici Srpskoj je oko 290.000. Statistika pokazuje da u privatnom sektoru ima oko 215.300 radnika, a u javnom oko 74.000.