Andrić: Problem prenapona u mreži ugrožava cijeli energetski sistem

Autor:ATV redakcija
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Kada dođe do vanrednih situacija, slijedi usaglašavanje i pronalaženje optimalnog stanja, rekao je za ATV izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad, Darko Andrić.
Andrić je izrazio nadu i uvjerenje da će se u skorije vrijeme riješiti problem prenapona u mreži.
On je istakao da ovo pitanje prevazilazi lokalne okvire:
"To zaista ne pogađa samo Hidroelektranu Višegrad, nego cijeli energetski sistem. Što je najvažnije, u pojedinim momentima onemogućava plasiranje proizvedene električne energije ka potrošačima, kao i izvoz", izjavio je Andrić.
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