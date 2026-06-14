Andrić: Problem prenapona u mreži ugrožava cijeli energetski sistem

Kada dođe do vanrednih situacija, slijedi usaglašavanje i pronalaženje optimalnog stanja, rekao je za ATV izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad, Darko Andrić.

Andrić je izrazio nadu i uvjerenje da će se u skorije vrijeme riješiti problem prenapona u mreži.

On je istakao da ovo pitanje prevazilazi lokalne okvire:

"To zaista ne pogađa samo Hidroelektranu Višegrad, nego cijeli energetski sistem. Što je najvažnije, u pojedinim momentima onemogućava plasiranje proizvedene električne energije ka potrošačima, kao i izvoz", izjavio je Andrić.