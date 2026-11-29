Snabdijevanje električnom energijom na području Bijeljine je stabilizovano tokom noći, prespajanjem napajanja potrošača na druge trafostanice, nakon što je juče oko 13 časova, došlo do kvara na dvije čvorne trafostanice Bijeljina 1 i Bijeljina 2.

Poslednje trafo-područje dobilo je struju noćas oko dva časa.

Gradska toplana juče nije radila, što je uzrokovalo i prekomjernu potrošnju struje, saopšteno je iz Elektro-Bijeljine.

Bez struje, grijanja, a u pojedinim dijelovima grada i bez vode, bilo je nekoliko hiljada građana Bijeljine i prigradskih naselja.