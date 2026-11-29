Mokar snijeg u Srebrenici izazvao je prekid u elekrosnabdijevanju lomeći grane i obarajući stabla na puteve i elektro-mrežu, a nekoliko lokalnih putnih pravaca nije prohodno, rečeno je Srni u opštinskom Odjeljenju civilne zaštite.

Na većini puteva otežan je saobraćaj zbog snijega i oborenog drveća. Vatrogasci su u posljednja 24 časa više puta izlazili na teren, uklanjali polomljeno i izvaljeno drveće, a to su činili i mještani nekih sela da bi osposobili saobraćaj.

Snijeg je pričinio veću štetu u šumama i voćnjacima.

Radnici i mehanizacija lokalnog Komunalnog preduzeća "Polet" rade na čišćenju trotoara i javnih površina u urbanom dijelu Srebrenice, prenosi Srna.

Srbija Snijeg izazvao kvarove, bez struje oko 3.000 korisnika

Firme odabrane za zimsko održavanje lokalnih puteva danas su počele čišćenje puteva prema utvrđenom planu prioriteta.

Nema ugroženog stanovništva na području ove opštine.

Visina snijega u Srebrenici je osam centimetara, a u planinskim dijelovima premašuje 30.