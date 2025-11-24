Logo
Large banner

Elektro-Bijeljina: Normalizovano napajanje električnom energijom na području Lopara

24.11.2025

20:00

Komentari:

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica
Foto: ATV

Snijeg je tokom vikenda prouzrokovao više kvarova na elektromreži na području Lopara, zbog čega je veliki dio opštine ostao bez struje.

"Elektro-Bijeljina" angažovala je radnike iz više područnih jedinica i do sada je većina kvarova sanirana, bez struje je samo nekoliko domaćinstava na planinskom vrhu Busija.

Visina snježnog pokrivača na Majevici i do jednog metra, što je ekipama Elektro-Bijeljine znatno otežavalo pristup visokonaponskoj mreži i dalekovodima, zbog čega su sela na tom području od petka bez struje.

"Taj dalekovod što vodi gore na Busiju, glavni, svake godine je kritičan. Mi smo bili dva i po dana bez struje, ne može da se popravi i to je to", kaže Jovica Rikić iz Priboja kod Lopara.

U većini sela danas je uspostavljeno stabilno snabdijevanje električnom energijom.

"Samo na momente kad oni treba nešto da urade isključi se struja pa dođe, e sad, to je drugo što je nama voda na drugoj liniji niskonaponske mreže, pa tri dana nosim vodu, ali Bože moj, neka je ima", rekla je Cica Gajić Vukosavaca kod Lopara.

Hapšenje, lisice

Hronika

Tri godine zatvora vozaču koji je pijan i drogiran usmrtio pješaka

Iz Elektro-Bijeljine navode da su uzroci kvarova na dalekovodima i mreži težina snijega, a najveći problem neočišćeni putevi i nepristupačan teren.

"Samo u Loparama, preko 500 kilometara mreže, zamislite na svakih 50 metara je stub, koliko je to stubova, to je ogromna mreža, nepristupačna, rijetko naseljena, i zaista je to veliki problem za održavanje takvih mreža, mi smo u prethodnoj godini uložili ogroman napor i sve smo doveli u tehnički ispravno stanje", istakao je Milan Lukić, izvršni direktor Elektro-Bijeljine za terenske operacije.

U subotu je došlo i do havarije na trafostanici u centru Lopara, zbog čega je bez struje bilo oko 400 domaćinstava.

Podijeli:

Tag:

Elektro Bijeljina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Необична појава у Приједору: Трешња процвјетала у децембру

Gradovi i opštine

Neobična pojava u Prijedoru: Trešnja procvjetala u decembru

2 h

0
Пуштен у рад банкомат БПШ Банке у Босанском Грахову

Gradovi i opštine

Pušten u rad bankomat BPŠ Banke u Bosanskom Grahovu

3 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Gradovi i opštine

Grad dijeli subvencije mladim porodicama za prvu nekretninu

3 h

0
"Крофне из блока" испред Цркве Свете Тројице у Приједору

Gradovi i opštine

"Krofne iz bloka" ispred Crkve Svete Trojice u Prijedoru

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

03

Ostao bez 100.000 evra u prevari sa kriptovalutama

14

03

Muškarci iz BiH najobdareniji u regionu

14

01

Metalnom šipkom pretukao sugrađane: Paviću određen pritvor

13

55

Šeranić: Nikome se ne brani pušenje, već ograničava ponašanje pušača

13

53

Obustavlja se proizvodnja poznatog pića: Čelnici ne znaju šta će sa radnom snagom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner