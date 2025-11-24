Elektro-Bijeljina: Normalizovano napajanje električnom energijom na području Lopara

Snijeg je tokom vikenda prouzrokovao više kvarova na elektromreži na području Lopara, zbog čega je veliki dio opštine ostao bez struje.

"Elektro-Bijeljina" angažovala je radnike iz više područnih jedinica i do sada je većina kvarova sanirana, bez struje je samo nekoliko domaćinstava na planinskom vrhu Busija.

Visina snježnog pokrivača na Majevici i do jednog metra, što je ekipama Elektro-Bijeljine znatno otežavalo pristup visokonaponskoj mreži i dalekovodima, zbog čega su sela na tom području od petka bez struje.

"Taj dalekovod što vodi gore na Busiju, glavni, svake godine je kritičan. Mi smo bili dva i po dana bez struje, ne može da se popravi i to je to", kaže Jovica Rikić iz Priboja kod Lopara.

U većini sela danas je uspostavljeno stabilno snabdijevanje električnom energijom.

"Samo na momente kad oni treba nešto da urade isključi se struja pa dođe, e sad, to je drugo što je nama voda na drugoj liniji niskonaponske mreže, pa tri dana nosim vodu, ali Bože moj, neka je ima", rekla je Cica Gajić Vukosavaca kod Lopara.

Iz Elektro-Bijeljine navode da su uzroci kvarova na dalekovodima i mreži težina snijega, a najveći problem neočišćeni putevi i nepristupačan teren.

"Samo u Loparama, preko 500 kilometara mreže, zamislite na svakih 50 metara je stub, koliko je to stubova, to je ogromna mreža, nepristupačna, rijetko naseljena, i zaista je to veliki problem za održavanje takvih mreža, mi smo u prethodnoj godini uložili ogroman napor i sve smo doveli u tehnički ispravno stanje", istakao je Milan Lukić, izvršni direktor Elektro-Bijeljine za terenske operacije.

U subotu je došlo i do havarije na trafostanici u centru Lopara, zbog čega je bez struje bilo oko 400 domaćinstava.